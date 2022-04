La bergamasca Valentina Dolci, del negozio Perpetua, ospite a "Soliti ignoti" - BergamoNews

Valentina Dolci, proprietaria del negozio di oggettistica Perpetua, in via Borfuro a Bergamo, è stata ospite della trasmissione Soliti ignoti condotta da Amadeus su RaiUno. Nella puntata andata in onda nel preserale di lunedì 25 aprile è stata uno dei personaggi misteriosi, meglio detti ignoti, di cui i due concorrenti dovevano individuare l’identità professionale.

Nel corso del game-show, i due concorrenti hanno indovinato la professione di Valentina, 58enne di Curno con la passione per le moto di grossa cilindrata e per il tennis. In questo modo, momentaneamente, si erano aggiudicati 33mila euro.

La proprietaria del negozio Perpetua aveva annunciato la sua partecipazione al programma pubblicando un video sui social nella mattinata di lunedì’ 25 aprile:

Guarda le immagini

guarda tutte le foto 7



La bergamasca Valentina Dolci, del negozio Perpetua, a “Soliti ignoti”

Il video di Valentina Dolci a “Soliti ignoti”: