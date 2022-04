Champions, Tutti pazzi a Tel Aviv o Come ti divento bella? La tv del 26 aprile - BergamoNews

Per la prima serata in tv, martedì 26 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la mini-serie “La scogliera dei misteri”.

Battaglia sopravvive al tentativo di omicidio e, costretto dagli eventi, rivela a Lola la verità sul suo legame con Manon. I figli Eric e Inès, venuti a sapere questo fatto, comprendono tante cose del comportamento del padre, ma Eric decide di tagliare i ponti con lui, mentre Inès continua a difenderlo. Intanto l’indagine sull’omicidio di Manon mette Lola in una situazione molto difficile.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà “#cartabianca“, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro“, il talk-show condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Canale5 alle 20.45 trasmetterà la partita di calcio fra Manchester City e Real Madrid, valida per le semifinali di Champions League.

Italia1 alle 21.20 proporrà “La pupa e il secchione show”, condotto da Barbara d’Urso.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Come ti divento bella”; su Rai4 alle 21.20 “Unfaithful – L’amore infedele”; su Rai5 alle 21.15 “Tutti pazzi a Tel Aviv”; su La5 alle 21.05 “Questione di tempo”; su Iris alle 20.55 “Tomahawk – Scure di guerra”; e su Italia2 alle 21.10 “DOA: Dead or Alive”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Drop Dead Diva” e su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.