Cambiare il mondo partendo dalle piccole azioni di tutti i giorni - BergamoNews

Bergamo. Un futuro migliore si costruisce giorno dopo giorno, gesto dopo gesto. Per condividere questo impegno, iSchool invita a partecipare al secondo appuntamento di «A scuola di attualità», il format con cui l’istituto scolastico con sede in via Ghislandi a Bergamo ospita nell’Auditorium digitale menti brillanti, esperti di temi di forte impatto sociale e culturale. A condurre l’incontro “Sostenibilità e stili di vita. Le piccole azioni del quotidiano per generare il cambiamento”, aperto a tutti e in streaming, in programma giovedì 28 aprile alle ore 11.50, Elena Ferrario, referente formazione di Legambiente nazionale e presidente del circolo Legambiente Bergamo.

Esiste una forte relazione tra cambiamenti climatici e stili di vita. Ma quali sono le scelte che possiamo compiere per ridurre il nostro impatto sull’ambiente? Piccole azioni quotidiane che ognuno ha il potere di mettere in campo in modo concreto. Per riflettere su come possa essere possibile contrastare la crisi climatica con semplici e piccole azioni, sarà sufficiente collegarsi all’Auditorium digitale e partecipare al viaggio di conoscenza guidato da Legambiente.

Questo l’obiettivo dell’appuntamento dell’Auditorium Digitale: definire il decalogo dei piccoli gesti di tutti i giorni per agire attivamente in modo sostenibile.

Per iscriversi, consultare il sito high.ischool.bg.it sezione esperienze/auditorium digitale: https://high.ischool.bg.it/auditorium-digitale/programma-2022/