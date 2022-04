Ascom si rinnova: 16 nuovi presidenti e rappresentanza femminile raddoppiata - BergamoNews

Sedici nuovi presidenti e una rappresentanza femminile raddoppiata. Si è completata la prima e lunga parte del rinnovo degli organi di Ascom Confcommercio Bergamo. Dal 14 febbraio allo scorso 7 aprile, infatti, si sono tenute le 31 assemblee di categoria che hanno portato alla nomina dei rispettivi presidenti e al rinnovo dei consigli di tutte le categorie merceologiche di Ascom Confcommercio Bergamo, in vista della assemblea elettiva di maggio.

Dal quadro elettivo emerge la maggioranza del ricambio delle figure apicali con sedici nuovi presidenti, sette dei quali sono anche nuovi dirigenti di categoria all’interno di Ascom. Cresce anche la componente femminile: rispetto allo scorso quinquennio (2017-2021) le presidenti donne salgono infatti da tre a sei. Durante questa tornata elettorale si è visto inoltre l’impegno dell’associazione nel completamento della rappresentanza nell’ambito del commercio all’ingrosso. Da due gruppi si è quindi passati a quattro realtà: Grossisti alimentari, Grossisti non alimentari, Commercio B2B, Grossisti Vino e Bevande Horeca. Inoltre, è stata estesa la rappresentanza nei servizi alle imprese dove allo storico gruppo degli Agenti immobiliari si è aggiunto quello di Asseprim Bergamo che rappresenta le aziende di servizi professionali per le imprese in seno a Confcommercio -. Infine, novità assoluta di questa tornata elettorale, è la costituzione del primo gruppo di rappresentanza per il commercio elettronico: un’innovazione dettata anche dal contesto socio-economico che in questi anni ha visto aumentare il numero di imprese che, in parte o completamente, hanno orientato il loro business su internet e l’e-commerce.

“Le assemblee hanno accolto l’invito del consiglio direttivo di Ascom di allargare la partecipazione ai nuovi consigli della base associativa e di coinvolgere maggiormente le donne imprenditrici e i giovani, imprenditori che rappresenteranno il futuro della nostra associazione – sottolinea Giovanni Zambonelli, presidente di Ascom Confcommercio Bergamo -. In un contesto di forte cambiamento come quello attuale, è necessario infatti che dentro la nostra organizzazione si aumenti il confronto a ogni livello per cercare di dare risposte pronte, esaustive ed efficaci alle richieste delle imprese del terziario».

Rispetto alla scorsa tornata elettorale, ci sono novità previste dall’ultima revisione dello Statuto effettuata lo scorso anno, tra cui spicca la figura del delegato di territorio che rappresenterà il comprensorio nel quale la delegazione è inserita. Sempre lo statuto prevede anche la nomina del responsabile dell’ufficio zonale che, insieme al delegato, avrà il compito di contribuire allo sviluppo del commercio locale. «Un ruolo molto importante vista la presenza capillare delle dieci delegazioni Ascom, di fatto distribuite in maniera su tutto il territorio della provincia (Albino, Calusco d’Adda, Clusone, Lovere, Osio Sotto, Romano di Lombardia, Sarnico, Trescore Balneario, Treviglio e Zogno) – prosegue Zambonelli -. Inoltre, il potenziamento degli uffici zonali è stato l’obiettivo dell’associazione negli ultimi mesi che ha portato alla ristrutturazione completa degli uffici di Treviglio, al trasloco della delegazione di Clusone-Alta Valle Seriana e allo sviluppo di una più ampia e funzionale sede a Lovere che sarà pronta nei prossimi mesi”.

Tornando ai rinnovi, il consiglio delle categorie è quasi al completo: mancano solo i delegati del territorio che saranno nominati su proposta del presidente dal prossimo consiglio direttivo. Nei prossimi giorni, inoltre, l’iter assembleare proseguirà con il consiglio delle categorie – in programma il 19 aprile – che presenterà l’elenco dei consiglieri candidati che saranno poi votati nell’assemblea del 16 maggio dalla quale uscirà il nuovo consiglio direttivo Ascom per il quinquennio 2022-2026 (con rinnovo nel 2027) e che sarà chiamato a eleggere presidente e vicepresidente nei giorni successivi.