Robocop 3, Report o 007 - Vendetta privata? La tv del 25 aprile - BergamoNews

Per la prima serata in tv, lunedì 25 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Nero a metà”.

Dopo aver riconosciuto Clara nelle riprese video di un deposito bagagli, sembra non ci siano più dubbi che abbia agito come corriere della droga per Pugliani. Carlo e gli altri, intanto, sono in lotta contro il tempo per fermare un pericoloso bombarolo. Ottavia sottrae un indizio su Suleyman da casa di Spartaco: lui non la prende bene ma, dopo un primo scontro, tra i due nasce una certa sintonia. La Trevi scopre dove avverrà il prossimo scambio di droga con Pugliani, ma Cantabella viene coinvolto e si ritrova in grave pericolo Mentre la vita famigliare della Repola viene sconvolta, la squadra indaga sul cadavere del complice di Pugliani, l’uomo senza nome che aveva prelevato Clara all’uscita dal carcere…

Spazio alla comicità su RaiDue alle 21.20 con “Made in sud”.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Report“, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci

L’attualità e la politica saranno protagoniste su Rete4 alle 21.25 con “Quarta repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro.

Su Canale5 alle 21.30 ci sarà una nuova puntata dell'”Isola dei famosi”, condotto da Ilary Blasi.

Italia 1 alle 21.25 trasmetterà “Battiti live presenta MSC Crociere – Il viaggio della musica”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “Robocop 3”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Screzi d’amore”; su Iris alle 21 “007 – Vendetta privata” e su Italia2 alle 21.10 “Il luogo delle ombre”.

Rai5 alle 21.15 proporrà “Sciarada – Il circolo delle parole – L’atlante che non c’è. Trieste loro: Svevo, Joyce e Saba”. Un viaggio nella Trieste dei primi del Novecento dove si intrecciano le vicende letterarie – di James Joyce, Italo Svevo e Umberto Saba. Una guida originale per lettori viaggiatori.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la serie “Servant of the people”; su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy e su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de l'”Isola dei famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai