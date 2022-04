Galbusera e Trocchia, bergamaschi alle olimpiadi dei sordi: “Meritiamo più considerazione” - BergamoNews

Il viaggio intercontinentale verso il Brasile sarà probabilmente l’ultimo momento in cui Ilaria Galbusera e Igor Trocchia potranno stare da soli coi propri pensieri, per cercare la concentrazione necessaria per affrontare l’avventura delle Olimpiadi dei sordi in programma dall’1 al 15 maggio prossimo a Caxias do Sul.

Sono loro gli unici due bergamaschi che faranno parte della spedizione italiana: la prima è da anni la capitana della Nazionale di volley, con la quale ha già disputato altre tre “Deaflympics” e conquistato titoli continentali e mondiali; il secondo dal 2019 è il tecnico della Nazionale di calcio, che ha già guidato ai campionati Europei dello stesso anno e aveva condotto alla qualificazione ai Mondiali 2020, manifestazione poi cancellata a causa del Covid.

Per entrambi le aspettative sono molto alte, anche se da vicecampionesse in carica le azzurre del volley sentono maggiore responsabilità: “Siamo una squadra solida e ben formata – sottolinea Galbusera – L’obiettivo è arrivare tra le prime tre e portare a casa una medaglia. Non so di quale colore, ma puntiamo a quello. Per me sarà la quarta Olimpiade e forse anche la conclusione di una carriera”.

Sogna una medaglia, ma punta a entrare tra le prime otto della competizione mister Trocchia che esordirà già il 30 aprile nella prima gara di qualificazione: “Se superiamo il girone poi andiamo a giocarci le nostre carte e dimostrare di che pasta siamo fatti nella fase finale – sottolinea – Siamo una squadra nuova, molto ringiovanita: tanto farà la gestione delle emozioni, l’equilibrio. C’è emozione ma anche voglia di far vedere che ci siamo preparati bene, che siamo un bel gruppo e che stiamo costruendo anche per il futuro”.

Tra di loro c’è grande intesa, nata da storie differenti che si sono incrociate nel 2019 quando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso riconoscerli “Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana”: “Eravamo gli unici bergamaschi, è stato automatico fare subito amicizia – racconta la capitana della Nazionale di Volley sorde – Ci siamo conosciuti al Quirinale e lì mi è venuto naturale dare a Igor un po’ di informazioni sulla nostra realtà, data la sua curiosità”.

“E una volta conosciuta il direttore tecnico mi ha proposto di fare l’allenatore Under 21 – aggiunge Trocchia – Poi però poco dopo il ct della Nazionale che era in carica in quel momento ebbe un impegno di lavoro molto importante, dovette lasciare la squadra pochi giorni prima dell’Europeo e quindi subentrai io e poi per fortuna le cose andarono bene”.

Ma i successi, evidentemente, non bastano per fare in modo che si parli di più e più spesso delle realtà sportive degli atleti non udenti: “L’Olimpiade è un traguardo per ogni atleta – spiega Galbusera – Forse anche un punto di partenza. Senz’altro un’esperienza bellissima da vivere, ma anche un confronto importante per portare all’accettazione della propria diversità. È bellissimo avere il vostro appoggio per dare visibilità a una realtà che spesso è sconosciuta ed è importante anche per sensibilizzare sulla sordità, una disabilità invisibile di cui si parla veramente poco. Quindi grazie a voi facciamo anche più rumore”.

