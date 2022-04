Walk & Middle Distance Night, piazza d’onore per Abdelhakim Elliasmine nei 1500 metri - BergamoNews

Esordio stagionale dal sapore internazionale per Abdelhakim Elliasmine che ha conquistato il podio alla Walk & Middle Distance Night.

Il 23enne di Brembate di Sopra si è messo in luce nei 1500 metri andati in scena all’Arena Civica di Milano terminando la prova in seconda posizione alle spalle del tunisino Mohamed Jhinaoui (Athletic Club 96 Alperia).

Bravo a sfruttare l’andatura particolarmente elevata da Riccardo Tamassia (Trevisatletica), Elliasmine non si è arreso di fronte all’attacco di Jhinaoui rimanendo in scia del danese Andreas Lindgreen e compiendo l’allungo decisivo nel corso dell’ultimo giro.

Una rimonta che ha consentito al portacolori dell’Atletica Bergamo 1959 di tagliare il traguardo in 3’43”97 abbassando di un secondo il proprio personale e aprendo nel migliore dei modi la propria stagione.

In campo femminile podio per Federica Cortesi (Atletica Valle Brembana) la quale ha concluso al terzo posto la competizione realizzando il personal best sulla distanza.

Trascinata da Elena Bellò (Fiamme Azzurre, capace di firmare il nuovo record del meeting), la 22enne di San Giovanni Bianco ha fermato il cronometro in 4’20”30.

Primato anche per Nadir Cavagna e Samuele Medolago (Atletica Valle Brembana) i quali hanno concluso i 5000 metri rispettivamente in settima e nona posizione abbattendo entrambe il muro dei quattordici minuti.