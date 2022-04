Tutta la commozione del sindaco Juri Imeri nell'udienza privata con Papa Francesco - BergamoNews

Roma. “L’udienza papale concessa in occasione del 500esimo anniversario del Miracolo della Madonna delle Lacrime resterà nella storia della nostra città” – scrive così Juri Imeri, sindaco di Treviglio, che insieme a 2800 trevigliesi ha raggiunto la capitale in occasione dell’udienza privata concessa dal Pontefice in occasione del 500esimo anniversario del Miracolo della Madonna delle Lacrime, avvenuto a Treviglio il 28 febbraio del 1522. A guidare la spedizione bergamasca, il parroco della Comunità pastorale Madonna delle Lacrime, Mons. Norberto Donghi, accompagnato tra gli altri dal vicario episcopale Mons. Riccardo Elli, i sindaci di Treviglio e Castel Rozzone, Juri Imeri e Luigi Rozzoni, gli assessori Bornaghi, Mangano e Tugnoli e tanti consiglieri.

Nelle parole del sindaco l’emozione, la devozione e la riconoscenza di una comunità intera: “E’ stata una grandissima emozione, anche perché abbiamo anche visto Papa Francesco affaticato, ma ha voluto esserci comunque e questo è un ulteriore dono che ci ha fatto in questo anno giubilare che trova in questi giorni il suo inizio. Una grande soddisfazione anche perché abbiamo portato a Roma una comunità in festa, rinnovando lo spirito della Madonna delle Lacrime, la Madonna di Treviglio e di Castel Rozzone. Quello che mi porterò a casa da questo viaggio è lo spirito di unione che ho visto nelle tante famiglie che sono venute qui con noi, gli sguardi degli anziani, delle persone più fragili, le parole del Papa, la sua grande sensibilità e la convinzione che il miracolo della Madonna delle Lacrime non è solo un appuntamento da segnare sul calendario a fine febbraio, ma un credo profondo che appartiene alle persone. Un evento storico per la città di Treviglio. Abbiamo consegnato al Santo Padre la medaglia della Madonna delle Lacrime e l’ho ringraziato della sua presenza, che non era scontata”.

Grande emozione anche nelle parole di Valentina Tugnoli, assessore al Bilancio del comune di Treviglio: “Quella vissuta sabato è stata una giornata storica per la nostra città: 4 treni animati da famiglie, tanti bambini, adolescenti, disabili, anziani, tutti con entusiasmo diretti in Sala Nervi per visitare Papa Francesco. E’ un’emozione che conserveremo per sempre. Papa Francesco ci ha fatto un regalo stupendo ricevendoci pur non essendo al massimo della sua forma. Noi abbiamo aspettato quella giornata in trepidante attesa sapendo che sarebbe stato un giorno di festa della nostra comunità, giornata allietata dal Corpo Musicale della città e dai cori all’unisono che sono stati intonati cantando “Lodiamo Maria”. E’ stata davvero una grandissima emozione”.