Rita Levi Montalcini, I circuiti dell'amore o Così è la vita? La tv del 24 aprile - BergamoNews

Per la prima serata in tv, domenica 24 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Rita Levi-Montalcini”.

1986. Rita Levi-Montalcini riceve il premio Nobel, il più alto tra i riconoscimenti della sua lunga carriera di scienziata. Ma la sua soddisfazione non è completa. La scoperta, per la quale ha conseguito il Nobel, era avvenuta intorno alla metà degli anni Cinquanta e aveva acceso nuove speranze. Rita era riuscita a isolare il Nerve Growth Factor ‘NGF’: l’elemento, fino ad allora sconosciuto, che permette alle fibre nervose di rigenerarsi. Alla speranza però avevano fatto seguito anni di delusione: l’NGF non aveva avuto applicazioni cliniche…

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The Rookie”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Impresa azzardata”: Randy decide di diventare un cacciatore di taglie e si mette sulle tracce di una donna, affiancato da Lopez e Nolan. Wesley trova impiego come consulente legale di una fiction…

Su RaiTre alle 20 ci sarà “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 c’è “Zona bianca“, il talk-show condotto da Giuseppe Brindisi, mentre su La7 alle 21.15 “Non è L’Arena“, condotto da Massimo Giletti.

Canale5 alle 21.30 proporrà la serie “Gli eredi della terra”.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.25 c’è “Così è la vita”; su Rai4 alle 21.20 “The perfect guy”; su La5 alle 21.05 “I circuiti dell’amore”; su Iris alle 20.25 “Identità violate”;

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. Nella prima fascia, continua la serie “Vita segreta dei cani” che ci racconta le diversità della specie animale più vicina all’uomo. Subito dopo, Monica Ghezzi ci porta in Val di Zoldo, uno scenario suggestivo, segnato dalla tragedia del Vajont, ma ricco di storie e aneddoti di vita vissuta.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Grey’s anatomy”, su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de l'”Isola dei famosi” e su Italia2 alle 21.10 “Mom”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai