Nuvole, piogge e neve in quota; schiarite verso sera - BergamoNews

Domenica 24 aprile: con Francesco D’Arrigo del Centro Meteo Lombardo vediamo che tempo farà a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

Dopo il passaggio della perturbazione atlantica nella giornata di sabato, seguono correnti umide che porteranno per qualche giorno diffusa variabilità a tratti perturbata.

Domenica 24 aprile 2022

Tempo Previsto: Instabilità diffusa fino al primo pomeriggio, con occasione per rovesci a macchia di leopardo possibili sia sui monti, che in pianura, e anche qualche temporale nelle ore centrali della giornata. Nevicate oltre i 1300/1500 metri. Schiarite dal pomeriggio a cominciare da ovest, in estensione alle altre zone entro la serata.

Temperature: In pianura; minime senza variazioni di rilievo e comprese tra +10/13 °C;

massime senza variazioni di rilievo e comprese tra +16/19 °C.

Lunedì 25 aprile 2022

Tempo Previsto: Mattinata nel complesso ovunque soleggiata, anche se non mancheranno locali addensamenti nuvolosi poco compatti. Dal primo pomeriggio rapido aumento della nuvolosità cumuliforme a cominciare dai rilievi e in successiva estensione alle aree pianeggianti, accompagnata da locali brevi rovesci o temporali. In serata molte nubi ovunque, con possibilità di precipitazioni sparse.

Temperature: In pianura: minime in lieve diminuzione e comprese tra +7/10 °C; massime in lieve aumento e comprese tra +19/22 °C.

Martedì 26 aprile 2022

Tempo Previsto: Tra la notte e la mattinata molte nubi ovunque, con possibilità di locali deboli precipitazioni. Nel corso della giornata locali schiarite alternate ad addensamenti che daranno luogo ad isolati rovesci, in estensione da ovest ad est nel corso del pomeriggio. Miglioramento in serata.

Temperature: In pianura: minime stazionarie e comprese tra +7/10 °C; massime in lieve diminuzione e comprese tra +17/20 °C.