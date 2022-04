La tragedia del Lady Irene: un mistero irrisolto sulle pendici della Cima di Menna - BergamoNews

La Cima di Menna svetta imperiosa sulla Val Serina.

Con i suoi 2300 metri d’altezza, il monte rappresenta una delle vette più amate dagli escursionisti orobici i quali hanno modo di osservare con attenzione le cime circostanti come il Pizzo Arera e il Monte Alben.

Il silenzio e la pace che accompagnano gli appassionati di trekking nel corso delle loro scalate non hanno sempre dominato il complesso montuoso che nell’autunno 1944 fu al centro di un discusso incidente bellico.

Il fatto accadde nella serata del 4 ottobre dello stesso anno quando un velivolo alleato conosciuto come “Lady Irene” impattò violentemente in località Pezzadello, poco sotto la cresta del Menna.

L’aereo, un B-24 Liberator con a bordo dieci aviatori americani e tre agenti segreti dell’Office of Strategic Services (OSS), decollò dall’aeroporto di Brindisi alle 18.45 con l’obiettivo di fornire rifornimenti di vario tipo ai partigiani presenti nell’area del Lago d’Endine.

Al decollo le condizioni meteorologiche nella zona non erano particolarmente favorevoli come confermato dai verbali della giornata che già nelle ore precedenti nei quali si può dedurre come il comandante Charles Robert Sloan e il suo navigatore Irvin Reider fossero a conoscenza della presenza di “nubi medio-basse” nella zona.

Avvicinandosi all’area del lancio, l’equipaggio del mezzo si rese conto che la situazione era peggiore di quanto previsto alla vigilia a causa della scarsa visibilità e del forte vento che impedivano allo stesso di avvicinarsi e compiere il trasporto del materiale.

Nonostante le postazioni segnalate luminosamente dai partigiani, l’aereo fu costretto a ritirarsi a causa del forte vento presente in quota evitando di incorrere in ulteriori pericoli, tuttavia pochi minuti dopo il “Lady Irene” finì per schiantarsi contro la parete rocciosa.

Il boato riecheggiò lungo tutta la valle scatenando la curiosità degli abitanti, tuttavia a distanza di quasi ottant’anni un alone di mistero vige ancora sulle motivazioni dell’incidente: secondo alcune testimonianze il velivolo avrebbe preso fuoco prima di cadere, mentre secondo altri il maltempo avrebbe disorientato l’aereo finendo ad oltre venticinque chilometri dal punto predesignato.

I componenti dell’intero equipaggio perirono nell’impatto lasciando che i loro corpi fossero raccolti dagli abitanti della zona e seppelliti in cima alla montagna prima di esser recuperati nel governo degli Stati Uniti nel 1947 che provvide a tumularli nel National Cementary di Saint Louis.

I resti del “Lady Irene” vennero recuperati dai cittadini dei paesi limitrofi venendo riutilizzati per la realizzazione di utensili come pentole, coperchi, secchi e paralumi i quali furono raccolti e dal 2016 ospitati nel Museo dei Minerali di Zorzone.

Lo scorrere inesorabile del tempo non ha svelato tutta la verità sull’accaduto tanto che ancora oggi i nomi di due dei tre agenti italiani sono ancora protetti dal segreto militare, tuttavia l’evento ha segnato la storia della Resistenza bergamasca.