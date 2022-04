Finisce con la macchina fuori strada, recuperato in una scarpata dai vigili del fuoco - BergamoNews

Taleggio. Caduto in una scarpata e recuperato dai vigili del fuoco, è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco e accompagnato all’ospedale per le ferite procurate a causa dell’incidente. Questo è quanto successo nella notte tra sabato e domenica, a Paghera, sulla strada statale 24, frazione di Taleggio a due persone, di 41 e 50 anni, rimasti coinvolti in un incidente stradale. Da una prima ricostruzione pare infatti che l’auto sulla quale viaggiavano sia finita in una valletta e che i due, una volta usciti dall’abitacolo, si siano incamminati a piedi; lungo il tragitto, una delle due persone coinvolte, è caduto nella scarpata, finendo in acqua. Ad intervenire, in soccorso, i vigili del fuoco del distaccamento di Zogno, i SAF della centrale di Bergamo che hanno poi affidato l’uomo alle cure del 118, sul posto con due ambulanze e un’auto medica, che ha trasportato, seppur con ferite lievi, l’uomo all’ospedale Papa Giovanni XXIII.