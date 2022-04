Andrea Santarelli e Federico Vismara incontrano i ragazzi della Scherma Bergamo - BergamoNews

I ragazzi della Scherma Bergamo hanno incontrato Andrea Santarelli, argento nella spada a squadre alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, e Federico Vismara, recente bronzo al Grand Prix di Doha, i quali hanno visitato l’impianto di Piazzale della Scienza offrendo consigli e svelando qualche segreto ai giovani colleghi.

Reduci dalla trasferta parigina del Challenge Monal, i due schermidori azzurri hanno accettato l’invito della formazione bergamasca guidata dal maestro Francesco Calabrese scendendo direttamente in pedana e aiutando i ragazzi ad affinare la propria tecnica.

“Il bambino notoriamente imita e replica quello che fa il campione. In occasione di questi appuntamenti cerchiamo di trasmettere loro, ognuno con i propri mezzi, tutto ciò che sia possibile offrire loro, dalle sensazioni che si percepiscono in pedana ai metodi di allenamento – spiega Santarelli -. Guardando verso il futuro nella nostra disciplina abbiamo Jacopo Rizzi che ha conquistato il titolo europeo cadetti, per cui le premesse per fare bene ci sono. Aver in casa un atleta del genere è già un ottimo punto di partenza per una sala poiché la stessa crescerà insieme a lui”.

L’incontro con le promesse della scherma orobica è stata anche l’occasione per presentare il “Tirrenia Olympic Experience”, campus estivo che consentirà a Santarelli e Vismara di trasmettere i propri insegnamenti alle nuove leve della scherma tricolore: “L’iniziativa fa parte del progetto ‘Future Champions Camp’ che riunisce numerosi eventi di questo genere in giro per il mondo e consente di trasmettere nuovi valori e una nuova idea di allenamento ai più giovani consentendo loro di entrar in contatto con atleti che hanno preso parte alle Olimpiadi e ai loro allenatori – racconta il portacolori delle Fiamme Azzurre -. L’evento sarà dedicato dal 17 al 22 agosto al fioretto e dal 23 al 28 agosto la spada coinvolgendo diversi campioni come Enrico Garozzo, Federica Isola ed Erika Kirpu”.

Grande emozione per i portacolori della Scherma Bergamo la quale ha vissuto qualche settimana fa la gioia per il doppio titolo continentale conquistato da Jacopo Rizzi dopo aver trascorso due anni particolarmente difficili a causa della pandemia da Coronavirus.

guarda tutte le foto 5



Andrea Santarelli e Federico Vismara alla Scherma Bergamo

Un periodo che ha messo in difficoltà l’intero movimento schermistico, ma che non ha cancellato la passione per questo sport consentendo ad atleti e all’intero staff di concentrarsi al meglio in vista dei prossimi appuntamenti.

“Vedere Jacopo vincere è stato sicuramente un motivo in più di spinta e crescita anche per i più piccoli. Dopotutto se si vede tirare un atleta di questo calibro, si è spinto a raggiungere il suo livello – sottolinea Calabrese -. Ora pensiamo a mantenere alta la concentrazione in vista dei prossimi appuntamenti che ci condurranno ai Campionati Italiani”.

Stagione ancora lunga anche per Santarelli e Vismara i quali, dopo aver vissuto un’edizione amara alle Olimpiadi di Tokyo 2020, sono già pronti a indossare la tuta azzurra per proseguire il proprio cammino verso Parigi 2024.

“Nel prossimo mese saremo impegnati in tre gare di Coppa del Mondo, anche se possiamo già esser ottimisti considerati i risultati ottenuti quest’anno a livello individuale – confessa Vismara -. La squadra è ancora tutta da costruire, tuttavia le potenzialità per fare bene ci sono. Toccherà ora a noi farle fruttare”.