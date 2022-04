Alessandro Sorte regala la matita con cui ha votato Mattarella al comune di Barbata - BergamoNews

Barbata. Alessandro Sorte, deputato ed esponente di Forza Italia, ha scelto di festeggiare il suo 25 aprile regalando all’amministrazione comunale di Barbata, il piccolo comune della bassa bergamasca, la matita con cui ha votato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Oggi a Barbata ho avuto il piacere di regalare al comune la matita che ho usato per l’elezione del Presidente della Repubblica – ha raccontato Sorte in un post sulla sua pagina di Facebook-. Un gesto semplice, ma ricco di significato soprattutto nella celebrazione dell’anniversario del 25 aprile che celebriamo in questi giorni. È per me un onore rappresentare questo territorio, che mi ha eletto deputato nel collegio di Romano di Lombardia, ed in particolare tutte le piccole, ma grandi comunità come Barbata. Grazie”.