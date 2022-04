Alessandro Sorte: "Alla convention di Treviglio ci saranno più di 1000 esponenti di Forza Italia" - BergamoNews

Treviglio. Sono attesi più di 1000 azzurri alla convention organizzata da Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia, alla Fiera di Treviglio. L’appuntamento, per quello che il politico bergamasco ha definito “l’evento più importante in Provincia di Bergamo dal 1994 per il partito” è lunedì 16 maggio. “I 720 posti messi a disposizione sono già stati esauriti a 25 giorni dalla manifestazione – ha dichiarato Sorte -, siamo stati addirittura costretti a chiedere ai gestori della struttura ulteriori spazi. Il presidente Berlusconi ci ha chiesto di allargare e rafforzare Forza Italia: è esattamente quello che sto facendo sul territorio, dove ricordo che la nostra lista per le elezioni provinciali Civici Moderati per Bergamo, pochi mesi si è attestata come la terza forza politica dopo PD e Lega. Siamo pronti a mettere in campo tutto il nostro impegno e le nostre energie per rilanciare Forza Italia portando avanti con entusiasmo e convinzione la linea tracciata dal presidente”.

E, sedici giorni prima, precisamente il 30 aprile, sarà un’altra Fiera, questa volta quella di Bergamo, ad ospitare un’altra kermesse tutta targata Forza Italia, quella voluta dalla senatrice Alessandra Gallone. In quella data, infatti, prenderà vita la convention dal titolo “L’Italia del futuro – Costruttori del futuro a Bergamo e in Lombardia”, un incontro ufficiale del partito, voluta dal commissario provinciale Gallone, alla quale parteciperanno, tra gli altri, esponenti del calibro di Gregorio Fontana, Maurizio Gasparri, Mariastella Gelmini, Lucia Ronzulli e Antonio Tajani, insieme ad assessori della Regione e ad altri esponenti azzurri.