Venezia-Atalanta 1-3: Crnigoj fredda Musso e accorcia le distanze - Segui la diretta - BergamoNews

Venezia. Allo Stadio Penzo si affrontano due formazioni che stanno attraversando un periodo difficile delle rispettive stagioni e devono invertire il trend per raggiungere gli obiettivi prefissati. L’Atalanta si è allontanata pericolosamente dalla zona Europa e ha bisogno dei tre punti per sperare di aggiuntare Fiorentina, Lazio e Roma mentre il Venezia, ultima in classifica, deve vincere per continuare a credere nella salvezza.

Dopo il gol realizzato contro l’Hellas Verona Gasperini sceglie ancora Scalvini. Torna titolare Freuler in mediana. In avanti il tandem Muriel-Zapata e alle loro spalle Pasalic. Solo panchina per Koopmeiners. Zanetti invece non recupera l’ex di turno Caldara e si affida a Svoboda al centro della difesa. Okereke vince la concorrenza di Johnsen.

Secondo tempo

35′ Accorcia le distanze il Venezia! Nsame effettua un filtrante per Crnigoj, siluro di destro a superare Musso

31′ I bergamaschi tolgono Pasalic e Zapata per Pessina e Boga

30′ Venezia: Peretz e Nsame sostituiscono Cuisance e Henry

25′ Terzo ammonito del match Djimsiti

23′ Altro montante, questa volta per il Venezia con il colpo di testa di Henry

19′ Gasperini inserisce Demiral e Koopmeiners per Scalvini e Freuler

18′ Tris Atalanta! Manovra organizzata alla perfezione, Zappacosta sulla corsa sinistra effettua un traversone pennellato sulla testa di Muriel che mette il suo sigillo sul match

16′ Prova a cambiare gli interpreti Zanetti: entrano Crnigoj e Johnsen al posto di Busio e Okereke

14′ Cartellino giallo per Duvan Zapata

13′ Verticalizzazione ospite su Muriel, il numero 9 incrocia con il mancino e colpisce il palo

7′ Okereke fa tremare i bergamaschi ma una grandissima parata di Musso salva il risultato

3′ Ammonizione per Scalvini

2′ 0-2 Atalanta! Muriel lanciato in profondità sul versante sinistro si libera di Svoboda, guadagna il fondo, alza la testa e premia Zapata nell’area piccola che raddoppia

1′ Riprende il gioco!

Primo tempo

47′ Finisce la prima frazione

43′ Vantaggio Atalanta! Giocata strepitosa di Muriel a saltare quattro uomini, deviazione sulla traversa di Ampadu e sulla respinta si avventa Pasalic che la mette dentro da due passi

21′ Apertura panoramica per Hateboer tutto solo in area di rigore, controllo e tiro a botta sicura salvato sulla linea di porta da un intervento strepitoso di Ceccaroni

13′ Bella azione di Zapata, il colombiano vedo l’arrivo di Muriel che conclude a lato di pochissimo. A un passo dal gol la Dea

5′ Vantaggio Venezia annullato! Sulla fascia sinistra Ceccaroni recupera la palla, servizio per Aramu che disegna un cross perfetto sul secondo palo dove Henry di testa infila Musso. Posizione irregolare del centravanti e rete annullata

1′ Fischio d’inizio, partiti!

Formazioni ufficiali

Venezia: Maenpaa; Mateju, Svoboda, Ceccaroni, Ullmann; Cuisance, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Okereke. All. Zanetti.

Atalanta: Musso; Scalvini, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Muriel, Zapata. All. Gasperini.