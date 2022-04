"Ulisse" racconta Elisabetta II: la tv del 23 aprile - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 23 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Ulisse: il piacere della scoperta”. La puntata sarà intitolata “Elisabetta II – L’ultima grande Regina”: al centro dell’attenzione Elisabetta II di Inghilterra. Nessuna donna è stata più ritratta, filmata, fotografata più di lei. Il suo regno è il più lungo della storia inglese. Un viaggio alla ricerca dell’autentico volto di una regina alle prese con i complicati rapporti con marito, figli, nuore e nipoti. Una donna che ha saputo superare momenti difficili e oggi sembra ammirata, riverita, amata più che mai.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Orgoglio e pregiudizio”: i federali riescono a sventare un attentato che aveva come obiettivo un ex ufficiale del K.G.B…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “Che ci faccio qui”, il programma di approfondimento condotto da Domenico Iannacone.

Canale5 alle 21.30 trasmetterà “Amici”, il talent condotto da Maria De Filippi.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Pari e dispari”; su Italia1 alle 21.15 “L’era glaciale”; su Rai4 alle 21.20 “Dragon”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – Cuori nella tempesta”; su Iris alle 20.55 “Ipotesi di complotto” e su Italia2 alle 21.10 “30 giorni di buio”.

Spazio al teatro su Rai5 alle 21.15 con “Italian Stand Up – Vincenzo Comunale”. Dal Teatro Zelig, tempio della comicità milanese, Vincenzo Comunale presenta il suo spettacolo di stand up comedy.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la serie “Yellowstone”; su La7D alle 21.30 la serie “Ghost Wisperer”; e su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de l’Isola dei famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.