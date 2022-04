San Giorgio, festa delle Guardie Giurate: Sorveglianza Italiana organizza una messa a Dalmine - BergamoNews

Dalmine. Una messa per celebrare San Giorgio, patrono delle guardie giurate italiane. L’ha organizzata Sorveglianza Italiana sabato 23 aprile nella chiesa di San Giuseppe a Dalmine.

Presenti le autorità civili e militari, le associazioni d’arma, politici locali, il prefetto Enrico Ricci. Tra i banchi anche i rappresentanti della comunità senegalese che con l’istituto di vigilanza privata, attivo da 101 anni, ha un legame particolare da quando una guardia di pattuglia ha salvato un loro connazionale con un infarto in corso.

A celebrare la funzione don Roberto Belotti che durante l’omelia ha ricordato la storia di Giorgio, uno dei santi più amati dai cristiani: “Era un soldato e, nel momento in cui si è convertito, ha deciso di continuare ad essere un combattente ma ha cambiato avversario: si è liberato dei suoi beni terreni donandoli ai poveri, ha vestito la corazza della fede ed ha iniziato a combattere il male”.

Rivolgendosi alle guardie giurate che riempivano la chiesa, don Roberto ha detto: “Avete l’arduo compito della vigilanza, che San Giorgio vi protegga e vi aiuti ad affrontare le fatiche del vostro lavoro”.

Il comandante delle gpg di Sorveglianza Italiana Michele Cancelliere ha introdotto gli ospiti che, dal pulpito, hanno rivolto un saluto a tutte guardie presenti.

guarda tutte le foto 31



San Giorgio, festa delle Guardie Giurate

Il prefetto Enrico Ricci ha ringraziato per l’invito e per l’attività che i dipendenti degli istituti di vigilanza svolgono quotidianamente, 365 giorni all’anno, sul territorio: “Il vostro è un ruolo importante nella gestione complessiva della sicurezza pubblica, grazie anche alla collaborazione e sinergia con le forze dell’ordine. Un rapporto stretto che va coltivato e incrementato. Per questo, di comune accordo con il questore, ho proposto una nuova versione del protocollo che presto andrò a strutturare: valorizza la vostra attività ed ha incontrato il favore della maggior parte degli istituti di sorveglianza privata del territorio”.

Il vicesindaco di Dalmine, Gianluca Iodice, ha portato i saluti del sindaco e dell’Amministrazione comunale: “La sicurezza è un bene da difendere, voi ne siete i custodi, grazie per il vostro impegno, per il vostro lavoro”.

Il procuratore capo emerito della Repubblica Benito Malchionne: “Grazie a chi si spende per la vigilanza. La notte è ricca di insidie e c’è bisogno della vostra presenza. Guardia giurata è un termine che suona un po’ arcaico ma in realtà è molto attuale perché riflette la vostra attività. Guardia è colui che guarda, che scruta, che è attento, che comprende la realtà e la difende dal male. Giurata riporta al giuramento, al diritto, alla promessa di essere fedeli. Siete i garanti della convivenza pacifica e della quiete sociale”.

Dario La Ferla, dirigente di Sorveglianza Italiana, ha letto il messaggio che l’assessore regionale Claudia Terzi ha voluto inviare alle gpg: “Rinnovo anche in questa occasione la mia stima per il vostro lavoro e la mia gratitudine per l’impegno profuso a Dalmine nel periodo drammatico della pandemia, quando alcune guardie di Sorveglianza Italiana, in forma di volontariato, hanno vigilato sul campo di sanificazione delle ambulanze. Che San Giorgio vegli sempre su di voi”.

La Ferla ha poi ringraziato i suoi dipendenti “persone uniche nel tener vivo un sentimento di sicurezza generalizzato, un impegno inestimabile e indispensabile. Grazie anche a chi, durante il Covid, organizzandosi autonomamente, ha contribuito nella gestione della pandemia. Siate coscienti del vostro impegno perché schiarite il buio dell’incertezza”.