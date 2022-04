Romano di Lombardia, sequestrarono e seviziarono una coppia: quattro arresti - BergamoNews

Romano di Lombardia. All’alba di sabato 23 aprile i carabinieri di Bergamo hanno eseguito 4 ordinanze di misure cautelari restrittive della libertà personale nei confronti di altrettanti indagati, 2 cittadini marocchini e 2 tunisini, emesse dal giudice per le indagini preliminari al Tribunale di Bergamo.

L’attività investigativa svolta dai carabinieri di Treviglio è scaturita dal sequestro commesso tra il 15 e 16 marzo scorsi in Romano di Lombardia, ai danni di due cittadini marocchini, un uomo ed una donna, rispettivamente di 21 anni e di 35 anni, domiciliati a Capriate San Gervasio.

Le indagini hanno permesso di far luce sulle ragioni che avrebbero determinato il sequestro delle vittime, punite, legate e seviziate dagli aguzzini per quasi un giorno intero in quanto accusate di aver derubato una degli indagati di un’ingente somma di denaro (16.000 euro), peraltro di dubbia provenienza. In particolare la donna che aveva subito il furto, convinta di dover recuperare il denaro da quella che è la sua padrona di casa, l’aveva attirava in una trappola invitandola a raggiungerla a Romano di Lombardia in un appartamento di un connazionale di loro comune conoscenza.

Il giorno dopo i malcapitati, approfittando del fatto che erano stati lasciati momentaneamente da soli, riuscivano a slegarsi ed a sfuggire dai loro sequestratori calandosi da una finestra.

Dopo le catture di questa mattina il marocchino di 42 anni, che abita nell’appartamento di Romano di Lombardia dove ha avuto luogo il sequestro, è finito in carcere mentre la donna e gli altri due uomini sono stati messi agli arresti domiciliari.