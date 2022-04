Prefettura di Bergamo cerca strutture per ospitare 2.500 richiedenti protezione internazionale - BergamoNews

La Prefettura di Bergamo sta cercando spazi per poter ospitare nei prossimi due anni cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. Strutture da convertire in Centri di accoglienza per 2.500 persone.

Per ora ha aperto un avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata. Un metodo più veloce per individuare le disponibilità e chiudere le trattative in tempi più celeri.

Tutto nasce dal fatto che la Prefettura di Bergamo nei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 ha bandito quattro procedure di gare europee andate deserte. Di fronte alla necessità di fronteggiare il fabbisogno con urgenza si apre così una preliminare indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori qualificati da invitare ad un successivo confronto competitivo.

Si cercano centri costituiti da unità abitative con una capacità ricettiva di massima fino a 50 posti per un fabbisogno pari a 1.000 posti di accoglienza per la prima struttura, e di 500 per le altre tre, per due anni, nel periodo che va dal 1° luglio 2022 ed il 30 giugno 2024.

La durata dell’accordo quadro in corso di esecuzione, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. Il valore presunto di ciascuna procedura negoziata è calcolato sulla base di prezzi a base di gara che si possono trovare sul sito.

Al termine della preliminare indagine di mercato, la Prefettura di Bergamo, in base alle manifestazioni di interesse pervenute, formerà un elenco degli operatori economici che saranno invitati a presentare la propria offerta.

La scelta del contraente avverrà con il criterio dell‘offerta economicamente più vantaggiosa, con la seguente ponderazione: 30 punti su 100 per l’offerta economica, e 70 punti su cento per l’offerta tecnica.

La valutazione delle offerte sarà affidata ad una apposita commissione che sarà nominata con un ulteriore provvedimento.

Avviso_esplorativo DETERMINA_A_CONTRARRE

DETERMINA_A_CONTRARRE