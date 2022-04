Papa Francesco ai fedeli trevigliesi: "Chiediamo la grazia di piangere bene come la Madonna delle Lacrime" - BergamoNews

Poco prima delle 12 di sabato 23 aprile, oltre 2.800 trevigliesi hanno incontrato Papa Francesco in aula Paolo VI. L’udienza privata è stata concessa dal Pontefice in occasione del 500esimo anniversario del Miracolo della Madonna delle Lacrime, avvenuto a Treviglio il 28 febbraio del 1522. Li guidava il parroco della Comunità pastorale Madonna delle Lacrime, Mons. Norberto Donghi, accompagnato tra gli altri dal vicario episcopale Mons. Riccardo Elli e dai sindaci di Treviglio e Castel Rozzone, Juri Imeri e Luigi Rozzoni.

“Papa Francesco, qui con lei c’è la comunità Madonna delle Lacrime di Treviglio e Castel Rozzone, davvero pochi sono rimasti a casa: è con grande gioia che siamo venuti ad incontrarla. Questo è un anno speciale per noi. Siamo in festa nel ricordo di quando, 500 anni fa, all’inizio di una cruenta battaglia (era il 28 febbraio 1522), un antico affresco rappresentante la Madonna con il Bambino pianse per 6 ore continuate, salvando la nostra città dalla sicura distruzione. Un gesto fragile, quello delle lacrime. Ma tanto potente, da fermare persino la potenza di un esercito. Come non pensare che anche oggi, in tanti luoghi, perdura la guerra? Siamo qui anche per sostenere la sua preghiera, come sempre ci invita a fare. E per dirle che siamo con lei nell’invocare la Regina della pace.

Ogni anno, in preparazione alla festa del nostro santuario, alla fine di febbraio, viviamo una Novena molto partecipata. Più volte al giorno recitiamo una lunga preghiera di nove strofe: una è per il Papa. E sempre preghiamo perché Maria sia con lei, nelle presenti sue angustie come fu con Pietro nel cenacolo dopo l’Ascensione del suo divin Figlio. Preghiamo per lei, perché siano esaudite le sue preghiere e consolati i suoi dolori.

Santità, davanti a lei ci sono le nostre sei parrocchie: cinque nella città di Treviglio e Castel Rozzone. Ci sono le autorità e i rappresentanti delle tante associazioni che animano la nostra comunità. C’è la nostra gente, che le vuole bene. Siamo in provincia di Bergamo e vogliamo ringraziarla per le parole di vicinanza che spesso ha rivolto al nostro territorio così segnato dalla pandemia. Siamo bergamaschi ma apparteniamo alla diocesi di Milano, ci accompagna mons. Riccardo Elli, nostro vicario episcopale e la saluta tanto anche il nostro Arcivescovo Mario: me lo ha raccomandato più volte.

La ringraziamo di cuore per averci accolti, donandoci il privilegio di questo incontro. Siamo desiderosi di ascoltarla: siamo certi, la sua parola ci spronerà. La sua fede confermerà la nostra fede, la sua gioia di servire il Signore ci contagerà.

Oggi è San Giorgio: accolga i nostri sinceri auguri di buon onomastico per quel nome che le è stato dato nel giorno del suo battesimo. Auguri, Papa Francesco e grazie per questo incontro”.

IL DISCORSO DI PAPA FRANCESCO

Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti!

Ringrazio il Parroco per le sue parole e ricambio di cuore il saluto del vostro Arcivescovo. Grazie di essere venuti numerosi! Tanti! Forse a casa è rimasta… chi? La Madonna!

Madonna delle Lacrime. Non è l’unico Santuario con questo titolo. Viene in mente subito quello di Siracusa; ma il vostro è molto più antico, si celebrano i cinquecento anni. Poi è celebre il pianto della Vergine nell’apparizione a La Salette.

Le lacrime di Maria sono un riflesso delle lacrime di Gesù. Gesù ha pianto, il Vangelo ci riporta due episodi: sulla tomba dell’amico Lazzaro (cfr Gv 11,35) e davanti a Gerusalemme (cfr Lc 19,41). In entrambi i casi furono lacrime di dolore. Ma possiamo immaginare che Gesù abbia pianto anche di gioia, ad esempio quando vedeva i piccoli, gli umili del popolo accogliere con entusiasmo il Vangelo.

Maria, la Madre, è la prima discepola. È più discepola che Madre. Ha seguito il Figlio in tutto, anche nella santità dei sentimenti, delle emozioni, anche nel riso e nel pianto. Sicuramente dai suoi occhi scesero lacrime di gioia quando diede alla luce Gesù nella stalla di Betlemme, e quando vide i pastori e i Magi prostrarsi davanti a Lui. E pianse lacrime amare, alla fine, quando lo seguiva lungo la via dolorosa, e mentre stava sotto la croce. La Madonna che piange.

Le lacrime di Maria sono state trasformate dalla grazia di Cristo, come tutta la sua vita, tutto il suo essere, tutto in Maria è trasfigurato nella perfetta unione con il Figlio, con il suo mistero di salvezza. Perciò quando Maria piange, le sue lacrime sono segno della compassione di Dio. Dio ha compassione per noi, sempre; e Dio vuole perdonarci. E vi ricordo una cosa: Dio perdona sempre! Sempre! Siamo noi a stancarci di chiedere il perdono. E per questo le lacrime della Madonna sono un segno della compassione di Dio, che con questa compassione ci perdona sempre; sono un segno del dolore di Cristo per i nostri peccati, per il male che affligge l’umanità, specialmente i piccoli e gli innocenti, che sono coloro che soffrono.

Come Lei, don Norberto, giustamente ha detto, le lacrime di Maria sono anche segno del pianto di Dio per le vittime della guerra che sta distruggendo non solo l’Ucraina; siamo coraggiosi e diciamo la verità: sta distruggendo tutti i popoli coinvolti nella guerra. Tutti. Perché la guerra non solo distrugge il popolo sconfitto, no, distrugge anche il vincitore; distrugge anche coloro che la guardano con notizie superficiali per vedere chi è il vincitore, chi è lo sconfitto. La guerra distrugge tutti. Attenti a questo. Al suo Cuore immacolato abbiamo affidato la nostra supplica, e siamo certi che la Madre l’ha accolta e intercede per la pace, perché lei è la Regina della Pace. È la Madre della Pace. E domani sarà la Domenica della Misericordia. Lei è la Madre della Misericordia. Sa cosa significa misericordia, perché “l’ha tolta” da Dio.

Da cinque secoli la vostra terra è irrigata dalle lacrime di Maria; di generazione in generazione il vostro popolo è accompagnato dalla sua tenerezza materna. Lei, la Madre, vi insegna a non avere vergogna delle lacrime. No, non dobbiamo vergognarci di piangere, anzi, i santi ci insegnano che le lacrime sono un dono, a volte una grazia, un pentimento, una liberazione del cuore. Piangere vuol dire aprirsi, rompere il guscio di un io chiuso in sé stesso e aprirsi all’Amore che ci abbraccia, che sempre ci attende per perdonarci. Così è il cuore di Dio. Dio è in attesa. In attesa di che? Del perdono, di perdonarci. È un inquieto, è un incorreggibile: vuole perdonare, perdonare… Soltanto chiede che noi gli chiediamo il perdono. Aprirsi al Padre buono e anche aprirsi ai fratelli. Lasciarsi intenerire, lasciarsi commuovere dalle ferite di chi incontriamo lungo il cammino; saper condividere, saper accogliere, saper gioire con chi gioisce e piangere con chi piange.

Io credo che noi, il nostro tempo – parlo in genere –, abbiamo perso l’abitudine di piangere “bene”. Forse piangiamo quando succede qualcosa che ci tocca o quando tagliamo la cipolla. Ma il pianto che viene dal cuore, il pianto vero come quello di Pietro quando si pentì, come quello della Madonna… La nostra civiltà, i nostri tempi, hanno perso il senso del pianto. E noi dobbiamo chiedere la grazia di piangere davanti alle cose che vediamo, davanti all’uso che si fa dell’umanità, non solo le guerre – ne ho parlato – ma lo scarto, i vecchi scartati, i bambini scartati anche prima di nascere… Tanti drammi di scarto: quel povero che non ha da vivere è scartato; le piazze, le strade piene di persone senza fissa dimora… Le miserie del nostro tempo dovrebbero farci piangere e noi abbiamo bisogno di piangere. C’è una Messa nella Liturgia cattolica per chiedere il dono delle lacrime. Ma voi, che avete la Madonna “alla mano”, chiedere questo dono. E la preghiera di quella Messa dice così: “O Signore, Tu che hai fatto uscire dalla roccia l’acqua, fa’ che dalla roccia del mio cuore sgorghino le lacrime”. Il cuore di pietra che ha dimenticato come si piange. Per favore, chiediamo la grazia di piangere. Tutti.

E per questo, le lacrime di Maria ci aiutino. È importante che il nostro io non sia chiuso, che sia aperto agli altri, soprattutto al Padre che perdona e ai fratelli. Dobbiamo lasciarci intenerire, commuovere dalle ferite di chi incontriamo lungo il cammino, saper condividere, saper accogliere, saper gioire con chi gioisce e piangere con chi piange.

La vostra Comunità porta proprio questo nome: “Madonna delle Lacrime”. È bello questo! In questo titolo c’è tutta una pastorale: una pastorale della tenerezza, della compassione, della vicinanza. Tenerezza, compassione e vicinanza. Questo è lo stile di Dio. C’è uno stile pastorale che riguarda tutti: i preti, i diaconi, i fedeli laici, i consacrati… Tutti vicini, compassionevoli e teneri. E tutte le età, tutte le stagioni della vita. Tutti dobbiamo sempre imparare da Maria a seguire Gesù, a lasciare che il suo Spirito plasmi i nostri sentimenti, i nostri desideri, i nostri progetti e le nostre azioni secondo il cuore di Dio. Perché, come dice una bella orazione liturgica, «non prevalga in noi il nostro sentimento, ma l’azione del suo Santo Spirito».

Cari amici, vi ringrazio di questa vostra visita! Grazie di averci riportato a meditare sulle lacrime della nostra Madre. Ne abbiamo tanto bisogno! Abbiamo tanto bisogno di piangere. Benedico di cuore tutti voi, le vostre famiglie e la vostra comunità. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie!