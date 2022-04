Musica a scuola, educazione specialistica e generalista: prospettive di raccordo e sviluppo - BergamoNews

Il convegno a più voci invita a dialogare gli operatori del settore musicale della Lombardia e della Scuola di base dell’AFAM, Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, al fine di capitalizzare le progettualità e le buone pratiche dell’educazione musicale, specialistica e non, in una prospettiva di raccordo e sviluppo.

I lavori saranno aperti alle 9.30 dai saluti istituzionali, coordinati dal Direttore del Conservatorio Emanuele Beschi, di Ferruccio Rota Presidente del Consiglio Comunale in rappresentanza del Sindaco di Bergamo, di Augusta Celada, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e di Vincenzo Cubelli, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo.

Prevista anche la partecipazione del professor Lugi Berlinguer, Presidente del Comitato nazionale per l’Apprendimento pratico della musica.

Alle 10.15 l’avvio della tavola rotonda, moderata dal Direttore del Conservatorio Emanuele Beschi e da Ciro Fiorentino, Coordinatore Musica dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.

Particolarmente ricco il programma degli interventi che offriranno più spunti d’approfondimento.

In dettaglio:

“La musica per tutti e l’avvio della settimana della musica”, ne parla Annalisa Spadolini, Coordinatrice del Nucleo Operativo del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della Musica presso il Ministero dell’Istruzione.

“Stato dell’arte e proposte di azione per l’educazione musicale specialistica e generalista”, intervento a cura del Tecnico Musica e Scuola di Bergamo;

“Musica e inclusione”, a cura di Giulia Cremaschi Trovesi, Presidente dell’Associazione pedagogia musicale e musicoterapia e della Federazione italiana musico-terapeuti;

“Formazione dei docenti: sinergia tra Università e Conservatorio di Bergamo”, interventi di Virgilio Bernardoni, professore ordinario di Musicologia e Storia della musica e docente nel corso di Scienze della formazione primaria dell’Università di Bergamo e di Daniela Giordano, docente titolare della cattedra di Pianoforte del Conservatorio di Bergamo e delegata del Tavolo tecnico Musica e Scuola.

Quindi, Rosalia Caterina Natalizi Baldi, Dirigente del liceo “B. Zucchi” di Monza e di Ciro Fiorentino, Coordinatore Musica dell’Ufficio Scolastico Regionale parleranno del progetto delle “Orchestre regionali della Lombardia”; seguiranno gli interventi di Daniele Carlo Pitturelli, Dirigente dell’Istituto “A. Stradivari” di Cremona che illustrerà il programma del “Cremona International Spring Music Festival”; a seguire, Maria Lina Mazzoleni, Dirigente dell’I.C. “F. Gatti” di Curno e Patrizia Schiffo, Dirigente del liceo “V. Gambara” di Brescia presenteranno il progetto di “gemellaggio di Bergamo e Brescia per la Rassegna Regionale 2023”.

Seguirà il dibattito coordinato dal Direttore del Conservatorio di Bergamo, Emanuele Beschi e, prima della pausa, alle 12.40 un momento musicale dell’Ensemble del Conservatorio.

Alle 14 sarà ancora un’esibizione dell’Ensemble del Conservatorio ad aprire la seconda parte dei lavori.

In programma alle 14.15 le attività seminariali, coordinate da Monica Capuzzi dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e da Katia Piccinini dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, nel corso del quale saranno sviluppate due tematiche di rilevanza didattica e pedagogica.

Muovendo dalle “evidenze del monitoraggio regionale” a cura di Katia Piccinini, referente per l’Educazione musicale UST Bergamo, si metteranno a fuoco le specificità già in atto e le progettualità della scuola lombarda in tema di educazione musicale e si condividerà una proposta di orientamento all’indirizzo musicale: linee di lavoro verso un protocollo di sistema, presentata da Deborah Vallino, docente e membro del Gruppo di lavoro per l’Orientamento Musicale.

Seguiranno, a cura di Dirigenti, Docenti e Studenti, le presentazioni delle “buone pratiche delle scuole lombarde”: una riflessione e messa in comune delle pratiche d’eccellenza tra educazione generalista e specialistica.

I saluti conclusivi, che concluderanno la giornata, sono previsti intorno alle 16.50.

LocandinaConvegno27aprile