"Lucia di Lammermoor", la partitura autografata da Donizetti in mostra a New York - BergamoNews

La partitura autografa della Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti, custodita dalla Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo (Cassaforte 1 6), è in mostra, dal 21 aprile al 21 maggio 2022, all’Istituto Italiano di Cultura di New York in occasione della nuova produzione dell’opera donizettiana, in scena dal 23 aprile al Metropolitan Opera con la direzione di Riccardo Frizza.

Il prezioso manoscritto di Donizetti, acquisito dalla città di Bergamo grazie a una donazione del 1985 della famiglia Perolari, è al suo primo prestito internazionale. Composto da 181 fogli rilegati in un volume di 370×270 mm, è in questi giorni collocato all’interno di una speciale bacheca climatizzata nella sede dell’IIC-NY, in 686 Park Avenue.

La tavola rotonda inaugurale dell’esposizione si è svolta venerdì 22 aprile e si può rivedere a questo link. Interventi di Fabio Finotti, direttore dell’IIC di New York, Gabriele Dotto, curatore della nuova edizione critica della Lucia per Ricordi, Riccardo Frizza, direttore musicale dell’allestimento, Francesco Micheli, direttore artistico del Donizetti Opera di Bergamo e Aranzazu Escudero de Zuloaga, Chairman/President degli American Friends of the Donizetti Opera Festival.

La Lucia di Lammermoor, andata in scena per la prima volta al Teatro San Carlo di Napoli nel 1835, è certamente, con L’elisir d’amore, la più celebre opera di Gaetano Donizetti e la più rappresentata al mondo.

