Indagine sul sindacato: il 38% ha fiducia, ma gli italiani riconoscono la sua funzione per il mondo del lavoro - BergamoNews

Bergamo. Solo il 38% degli italiani dichiara di avere fiducia nei sindacati, ma la loro funzione viene ritenuta fondamentale e il lavoro resta la priorità assoluta. Nel prossimo futuro sarà decisivo il modo in cui sapranno re-interpretarsi per rispondere alle nuove esigenze che emergono in un mondo in continua evoluzione che negli ultimi decenni è cambiato notevolmente. È quanto emerso da un’indagine demoscopica sul ruolo del sindacato nella società italiana che la Cgil di Bergamo ha commissionato alla Ipsos, società leader nelle ricerche di mercato, sondaggi di opinione e consulenza strategica.

L’universo di riferimento di questa rilevazione è costituito dalla popolazione italiana dai 18 anni in su, senza limitarsi alla realtà bergamasca, perché tratta tematiche di portata generale e non strettamente riferite al territorio. Il campione, rappresentativo, è formato da mille persone a cui sono state effettuate interviste online – CAWI, realizzate dal 14 al 23 marzo. Composto per il 48% da uomini e per il 52% da donne, ha coinvolto diverse fasce d’età: il 27% è over 65, il 24% fra 51 e 64 anni, il 33% dai 31 ai cinquant’anni e il 16% dai 18 ai trent’anni, con un’età media di 51 anni. L’area geografica di appartenenza delle persone che vi hanno preso parte è così articolata: nord-ovest (26%), nord-est (19%), centro-nord (20%), e mezzogiorno (35%), mentre per quanto riguarda il titolo di studio, il 15% è laureato, il 30% diplomato e il 55% è in possesso di altri titoli inferiori. Dal punto di vista lavorativo, invece, attualmente, il 52% è occupato, mentre il 48% no.

I risultati sono stati presentati in un convegno tenuto alla sala Mosaico della Borsa Merci, coordinato da Elisabetta Olivari di Bergamonews con l’analisi di Nando Pagnoncelli, presidente Ipsos, in collegamento da remoto a causa della positività al Covid-19. La prima domanda ha riguardato la fiducia nei confronti del sindacato, chiedendo di esprimere un voto considerando una scala da 0 a 10. Nando Pagnoncelli spiega: “Per quanto riguarda la Cgil, il 13% degli intervistati ha dichiarato di avere molta fiducia, indicando un voto tra l’8 e il 10, mentre il 26% ha manifestato un discreto livello di fiducia, con voto tra il 6 e il 7. Il 25%, invece, ha espresso una fiducia insufficiente (con votazione tra il 4 e il 5) e una percentuale ancora maggiore, cioè il 36% ha affermato di avere poca fiducia (da 1 a 3). Nel complesso, quindi, solo il 39% degli italiani ha fiducia nella Cgil , che raccoglie un voto medio pari a 4.6. Tra gli iscritti, naturalmente, la fiducia è in genere superiore, attestandosi a un voto medio di 6.5. La domanda relativa alla fiducia è stata posta anche in relazione alle altre organizzazioni e Confindustria si attesta al 47%, quindi ottiene una percentuale superiore di 8 punti rispetto alla Cgil e supera ancor di più le altre organizzazioni sindacali. Nel dettaglio, il 12% sostiene di avere molta fiducia in Confindustria, il 35% un discreto livello di fiducia, il 25% insufficiente e il 28% poca, con voto medio 5. Passando agli altri sindacati, la fiducia nella Cisl si attesta al 37% degli italiani (11% molta, 26% discreta, 26% insufficiente e 37% poca), con voto medio 4,4, mentre la Uil si limita al 33% (9% molta, 24% discreta, 28% insufficiente e 39% poca), con voto 4.3. Guardando ai sindacati in generale, infine, il grado di fiducia è pari al 38% (12% molta, 26% discreta, 27% insufficiente e 35% poca, con voto medio 4.6)”.

“Negli ultimi due anni – prosegue l’esperto di sondaggi – per la maggioranza degli italiani la fiducia verso la Cgil è calata. Risulta un po’ aumentata solo per il 18%, nè aumentata nè diminuita per il 58%, un po’ diminuita per il 13% e molto diminuita per il 20%. Analogamente, per la Cisl dichiara che sia un po’ aumentata il 14%, nè aumentata nè diminuita il 62%, un po’ diminuita il 13% e molto diminuita il 19%. Per la Uil, un po’ aumentata il 15%, nè aumentata nè diminuita il 62%, un po’ diminuita il 13% e molto diminuita il 19%”.

Gli avvenimenti che viviamo hanno parecchi riflessi sui dati raccolti. “La fiducia nei sindacati – continua Nando Pagnoncelli – è fortemente condizionata da questi due anni di pandemia e a riguardo spicca un dato particolarmente significativo. Nei periodi più difficili, in genere, ci si stringe alle bandiere ma a due anni dallo scoppio dell’emergenza Covid-19 solamente il 20% degli intervistati, che corrisponde a 1 italiano su 5, esprime parere positivo sul lavoro che hanno svolto in quella fase. Durante l’epidemia si sono adoperati con responsabilità e concordia, impegnandosi per ottenere il blocco dei licenziamenti e ammortizzatori sociali ma anche per puntare sullo smart-working o lavoro agile, ma solo il 2% degli intervistati ritiene che abbiano dato un contributo molto positivo per affrontare la crisi, il 18% lo valuta abbastanza positivo, mentre il 35% poco e il 28% per niente”.

Non mancano alcune contraddizioni. “Indicando una valutazione sul comportamento della Cgil negli ultimi anni – sottolinea il presidente di Ipsos – viene ritenuto troppo radicale per il 17%, abbastanza radicale com’è giusto che sia per il 22%, abbastanza moderata com’è giusto che sia per il 29% e troppo moderata per il 32%. Viene considerata troppo radicale o moderata dal 49% degli intervistati, pari a un italiano su due, mentre giustamente radicale o moderata dal 51%. Per quanto riguarda l’influenza delle varie organizzazioni, il 46% del campione ritiene che a incidere maggiormente sulle decisioni del governo italiano nei prossimi anni saranno Confindustria e le associazioni imprenditoriali (46%) e solamente il 9% i sindacati. Questi ultimi non sono ritenuti fra i principali attori fondamentali per il corretto funzionamento di una società democratica: il 39% ha segnalato la magistratura indipendente, il 37% organi di stampa liberi, il 24% associazioni imprenditoriali, il 24% i movimenti di opinione, il 23% le università, il 22% i sindacati, il 22% le assemblee legislative rappresentative, il 21% le associazioni di volontariato, il 19% i partiti, il 18% gli ordini professionali e il 24% nessuno di questi. La visione critica sul sindacato non pregiudica la consapevolezza dell’importanza del suo ruolo, che deve però ripartire dalla centralità del lavoro, dei salari, della sicurezza e della stabilità. Per il 75% degli intervistati i diritti dei lavoratori sono in pericolo ed è fondamentale che i sindacati li difendano (38% del tutto d’accordo, 37% abbastanza d’accordo, il 17% poco d’accordo e l’8% per niente). Inoltre, la maggior parte del campione ritiene che il governo dovrebbe sempre coinvolgere i sindacati nelle questioni che riguardano il lavoro (74%), che flessibilità e precariato mettono i lavoratori gli uni contro gli altri e rendono più difficile il lavoro del sindacato (66%) e che la presenza di sindacati indipendenti è assolutamente fondamentale per il buon funzionamento di una democrazia moderna (66%)”.

Indicazioni interessanti sono arrivate anche dalle risposte relative a quali dovrebbero essere i compiti dei sindacati. Nando Pagnoncelli evidenzia: “Il 38% degli intervistati ritiene che debbano vigilare sul rispetto delle leggi a tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro, il 33% mediare tra le decisioni del governo, le esigenze e gli interessi dei lavoratori, il 29% assistere i loro iscritti nelle questioni burocratiche, fiscali e legali, il 22% dare il loro contributo alla crescita e al benessere sociale dell’intero paese e il 19% concentrarsi esclusivamente sulla tutela degli interessi dei loro iscritti. E ancora, promuovere la cooperazione e la solidarietà tra i lavoratori (12%), partecipare al dibattito politico prendendo posizione sui diversi temi di attualità (10%) e promuovere la cultura della collaborazione e della partecipazione “dal basso” (8%). In merito alle ragioni per cui aderire al sindacato, invece, gli intervistati hanno risposto di potersi iscrivere per ricevere un aiuto nella difesa dei propri diritti e interessi (56%), servizi offerti nel disbrigo di pratiche burocratiche, fiscali e legali (45%), godere di benefici e privilegi riservati a chi è iscritto (37%), convinzione e affinità etica, politica, sociale (21%), conoscono qualcuno all’interno del sindacato che glielo chiede (16%), abitudine e conformismo (16%) e fare carriera nel mondo sindacale e politico (13%)”.

Il riconoscimento della funzione dei sindacati si rispecchia nella rilevanza data al lavoro. Pagnoncelli specifica: “Rispondendo a quali siano le priorità per il Paese, il lavoro e l’occupazione sono stati indicati dal 51%, la riduzione delle tasse dal 40%, la sanità dal 39%, crescita e sviluppo economico dal 29%, ambiente, inquinamento e gestione dei rifiuti dal 26%, giustizia dal 23%, pensioni dal 20%, riduzione dei costi della politica dal 20%, corruzione dal 19%, immigrazione dal 18%, burocrazia e pubblica amministrazione dal 15%, diritti civili, libertà individuali e politiche contro le discriminazioni dal 14%, scuola e università dal 13%, sicurezza e micro-criminalità dal 13%, mafia e criminalità organizzata dal 13%, politica internazionale dall’11%, politiche sociali, welfare e servizi sociali dall’11%, infrastrutture e lavori pubblici dal 10%, innovazione e digitalizzazione dal 10%, natalità, crescita demografica e invecchiamento della popolazione solo dall’8%, traffico, viabilità e trasporti pubblici dal 4%. Entrando nel merito dei temi legati al lavoro, interrogati su quali siano gli ambiti in cui sia più urgente intervenire, il 37% ha risposto di aumentare i salari riducendo le tasse sul lavoro, il 30% garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, il 27% combattere il precariato e favorire l’occupazione stabile, il 27% introdurre un salario minimo, il 22% creare posti di lavoro, anche flessibili se necessario, il 21% raggiungere la parità salariale, il 19% migliorare il sistema scolastico per fare incontrare domanda e offerta di lavoro, il 18% riformare il sistema pensionistico, il 15% migliorare il sistema delle indennità di disoccupazione e dei sussidi, il 12% migliorare l’equilibrio fra lavoro e vita privata, anche riducendo l’orario lavorativo, il 12% premiare il merito attraverso bonus e altri strumenti meritocratici, il 9% regolare in maniera compiuta lo smart-working o lavoro agile e il 7% approvare una legge sulla rappresentanza. Secondo il 54% degli intervistati, nell’occuparsi dei problemi del mondo del lavoro, un sindacato dovrebbe cercare un dialogo diretto con il governo scavalcando partiti e rappresentanti parlamentari, ma al contrario per il 24% cercare un rapporto privilegiato con partiti e rappresentanti politici che gli sono più vicini in modo da influenzare le decisioni del governo e del parlamento anche per questa via. Se su questo punto si annota maggior divisione, si evidenzia una decisa concordanza sul fato che il sindacato dovrebbe occuparsi solo delle questioni che riguardano il mondo del lavoro da vicino (55%), mentre dovrebbe prendere una posizione chiara su tutti i principali temi di cui si occupa la politica per il 25%. All’interno di quest’ultima percentuale, per il 45% dovrebbe farlo anche scavalcando i partiti politici, in maniera autonoma, mentre per il 43% limitarsi a esprimere la sua opinione e le iniziative politiche devono restare di competenza dei partiti”.

Guardando al prossimo futuro emerge un pessimismo piuttosto diffuso: “Il 49% degli intervistati ritiene che nei prossimi anni assisteremo a un peggioramento nelle relazioni tra governo, sindacati e associazioni imprenditoriali, mentre il 13% pensa che miglioreranno” – aggiunge il presidente Ipsos.

In merito al rapporto con la politica, rispondendo alla domanda su quale partito politico sia più vicina alla Cgil, “per il 57% non ve ne sono, mentre per il 31% il Partito Democratico, per l’8% altri partiti della sinistra e per il 4% il Movimento 5 Stelle. Per la Cisl, il 13% il Partito Democratico, il 3% partiti minori della sinistra e il 5% Movimento 5 Stelle. La Uil, l’11% Partito Democratico, il 4% altri partiti della sinistra e il 3% Movimento 5 Stelle. I sindacati politicizzati, d’altronde, non sono né più attrattivi né tantomeno più efficaci secondo le opinioni degli intervistati: solo 1 su 5 è incentivato a iscriversi dalla vicinanza di idee politiche del sindacato, e circa metà del campione ritiene che un sindacato politicizzato sia meno credibile e meno efficace sui temi del lavoro. Schiacciante, infine, la maggioranza che sostiene che il sindacato debba occuparsi solamente di ciò che riguarda il mondo del lavoro rispetto a chi crede che debba prendere posizione su tutti i temi di attualità politica: 55% Vs. 25%, ma tra gli iscritti CGIL queste due posizioni sono invece quasi perfettamente contrapposte (48% Vs. 50%).

Un altro aspetto definito fondamentale è l’unità sindacale: “E’ importante che Cgil, Cisl e Uil restino sempre unite fra loro per il 46%, mentre in alcuni casi è meglio se assumano posizioni differenti per il 22%”.

Il segretario generale provinciale della Cgil di Bergamo, Gianni Peracchi, commenta: “I dati che emergono dall’indagine, a volte crudi e sorprendenti, ci offrono alcuni suggerimenti per ‘cambiare pelle’, per tutelare meglio il nostro corpo tradizionale, lavoratori e pensionati e per incrociare chi oggi ancora non ci conosce, giovani, inoccupati, precari, Partite Iva, lavoratori fragili, fornendo risposte ai loro nuovi bisogni in questa transizione sociale, economica, delle produzioni rapidissima. Ad una condizione, che prescinde da ogni sondaggio, da ogni indagine di mercato: quella di tenere la barra dritta dei nostri principi cardine, dei nostri valori, per poterli trasmettere nella società, cioè democrazia, libertà, lavoro, solidarietà, cooperazione, autonomia, crescita delle tutele ed estensione dei diritti, riconoscimento e valorizzazione delle differenze”.

La bassa fiducia nei confronti del sindacato va inserita in un contesto di crisi profonda e generalizzata dei modelli sociali, dei processi di coesione, dei corpi intermedi, dunque di associazioni, partiti e sindacati, e al tema della disintermediazione, cioè del rapporto più diretto tra leader e “base”.

“Troppi sono i segnali che testimoniano un pericoloso ritorno di spinte particolaristiche, leaderistiche, autoritarie, populiste, inevitabilmente vocate a coltivare conflitti anziché convivenze civili e democratiche” – sottolinea Peracchi. “Se il modello che va per la maggiore negli ultimi tempi è quello della disintermediazione, questo a mio avviso non ha sortito e non può sortire effetti certamente positivi. La disintermediazione va contrastata in tutte le direzioni, anche in quella tra politica e sindacato. Un rapporto dialettico tra politica (partiti e governo) e associazioni di rappresentanza sociale ed economica va conservato, certo rivitalizzato e mantenuto nei binari delle reciproche sfere di competenza, senza rigidità eccessive naturalmente. Non credo giovi alla politica, quella che fatica o non riesce a farcela da sola, appropriarsi delle vesti sindacali così come non penso giovi al sindacato pensare di poter sostituirsi tout court alla politica, non considerandola a prescindere”.

Alessandro Pagano, segretario generale di CGIL Lombardia, afferma: “Quello che è emerso dall’indagine era prevedibile. Tra le risposte date dagli intervistati ci sono alcune contraddizioni ma emergono indicazioni chiare. La crisi ha allargato la forbice delle differenze sociali e, quindi, le fasce più deboli hanno un’opinione negativa su tutte le rappresentanze: la fiducia è poca anche nei sindacati, ma il lavoro e la loro funzione restano prioritari”.

Dello stesso avviso Fabrizio Solari, segretario generale nazionale della SLC-Cgil, che annota: “Se avessimo realizzato questa indagine considerando un campione costituito da lavoratori dipendenti, probabilmente, la fiducia nel sindacato sarebbe stata superiore. Va considerata, inoltre, la scissione tra ragione e sentimento, che caratterizza diverse risposte: emerge una critica verso la classe dirigente di questo paese, che non è in grado di dirigere, e questa onda lunga investe anche il sindacato, ma al tempo stesso non ci sono proposte alternative. Un altro fattore di cambiamento nel ruolo dei sindacati è costituito dall’allungamento delle filiere produttive: i centri decisionali si sono allontanati, spesso non c’è più un confronto diretto con un interlocutore ben preciso, non c’è più il cosiddetto padrone, ma tutto diventa più complicato e nebuloso. Per esempio, se un’azienda è di proprietà di un fondo che ha sede a Londra ma decide di spostarsi in un Paese dell’ex Jugoslavia non per non perdere ma per guadagnare di più, le azioni sindacali si fanno più complicate”.

Dal punto di vista della politica, il senatore Antonio Misiani (PD), infine, dichiara: “Dall’indagine emerge una condizione di insicurezza e fragilità di tanti lavoratori: la questione salariale, la sicurezza sui luoghi di lavoro e la precarietà sono temi cruciali. C’è una grande richiesta di protezione sociale, una profonda domanda di sindacato e penso che il 4.6 sulla fiducia sia un voto ingiusto. Si ha la conferma, inoltre, di una profonda crisi della rappresentanza: si è verificata una frattura fra i cittadini e i rappresentanti sociali e politici. Senza corpi intermedi, però, l’Italia durante la pandemia sarebbe andata in mille pezzi. Bisogna lavorare per ricucire questa frattura, guai a sottovalutare la crisi sociale, aggravata dal caro bollette, dall’inflazione e dal calo del potere d’acquisto, tenendo presente che la crisi colpisce in modo diseguale”.

Infine, il senatore Misiani conclude “ritenendo che tra i sindacati confederali e la sinistra dovrebbe esserci un rapporto di amicizia leale e franco, con una sinistra che torni a dare rappresentanza alle classi popolari”.