“Gli idoli delle donne”: esilarante commedia con Lillo, Greg e Corrado Guzzanti - BergamoNews

Titolo: Gli idoli delle donne

Regia: Lillo & Greg, Eros Puglielli

Durata: 95’

Genere: Commedia

Interpreti: Ilaria Spada, Corrado Guzzanti, Lillo, Greg, Francesco Arca, Marina Valdemoro Maino

Programmazione: Cinema

Valutazione IMDB: 5.6/10

Filippo (prima Francesco Arca, poi Lillo) è un gigolò di fama nazionale: tutte le donne lo desiderano, il modo di fare affascinante strega chiunque parli con lui e, più di tutto, la sua bellezza sembra non conoscere pari. Tutto procede per il verso giusto nella vita dell’uomo quando, a causa di un tassista troppo distratto ad ascoltare “Radio Coatta Classica”, viene coinvolto in un brutto incidente stradale. Egli sopravvive ma le lesioni riportate hanno costretto il chirurgo a procedere con una massiva plastica facciale che ha per sempre cambiato la sua estetica. Messo davanti all’evidenza, il gigolò capisce allora che l’aspetto fisico non è la sola arma per conquistare le attenzioni del gentil sesso, ma per apprendere al meglio l’arte della seduzione decide di rivolgersi a Max (Greg), uomo dal fare criptico che, dopo anni di onoratissima carriera come gigolò, si è misteriosamente ritirato su di un isola privata.

Tra delle esercitazioni al limite dell’umana sopportazione e un clima da caserma militare, Filippo riuscirà a conquistare una sola donna, Juanita (Marina Valdemoro Maino),che però, malauguratamente, si rivelerà essere la figlia di un noto narcotrafficante (Corrado Guzzanti).

Film del 2022 scritto e diretto dal duo comico “Lillo & Greg”, “Gli idoli delle donne” è una commedia dai toni leggeri ma efficaci in cui tre mattatori della comicità italiana possono sbizzarrirsi per più di novanta minuti. Seconda fatica della coppia dopo “D.N.A. – Decisamente non adatti” del 2020, il lungometraggio propone allo spettatore una serie di gag comiche ed equivoci ben distribuiti per tutta la narrazione, inframezzandoli con spezzoni ad alto budget fatti di inseguimenti, sparatorie e paesaggi altamente suggestivi.

Dimostrando ancora una volta come la sinergia garantisca un risultato più solido della semplice somma, Petrolo e Gregori tornano in coppia dopo qualche tempo di indipendenza, regalando al pubblico momenti di grandi risate grazie a dei tempi comici da manuale e colpi di genio degni delle pellicole che hanno fondato questo genere, cadendo però qualche volta in spezzoni dal sapore di “già visto”. Dimenticatevi degli irrealistici personaggi di Richard Gere in ”American Gigolò” o John Voight in “Un uomo da marciapiede”, da oggi ci sono Lillo, Greg e Corrado Guzzanti che, in uno stato di assoluta grazia, rinvigoriscono le sale cinematografiche italiane dopo un lungo periodo di totale desolazione.

Disponibile dal 14 aprile, “Gli idoli delle donne” è un fulgido esempio di film che, pur sfruttando assiomi classici, fa ridere in virtù delle solide fondamenta narrative da cui si sviluppa; il tutto sulle note pop di “Call Me” di Blondie.

Battuta migliore: “Mai innamorarsi di una cliente”.