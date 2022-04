“Bergamo Job Festival”, gli studenti incontrano le aziende - BergamoNews

Bergamo. Dal 27 aprile prenderà il via “Bergamo Job Festival”, l’iniziativa – promossa da Confindustria Bergamo e Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo e realizzata con Unimpiego Confindustria – che vuole creare un’occasione d’incontro tra i diplomandi degli istituti tecnici e professionali a indirizzo tecnologico e le aziende del territorio. Da quest’anno è stata avviata anche la collaborazione con il partner tecnico LiveForum che ha portato all’introduzione di una piattaforma per la gestione degli abbinamenti.

Sono previsti colloqui individuali a distanza tra gli studenti e i responsabili aziendali che coinvolgeranno 250 ragazzi, nell’arco di 2 settimane e 95 imprese, interessate a entrare in contatto con potenziali nuove risorse da inserire in organico. Complessivamente sono stati programmati oltre 1500 incontri, con collegamento da casa in orari pomeridiani. Le aziende potranno spalmare i colloqui in più giornate e avranno quindi la possibilità di incontrare più giovani nei diversi indirizzi.

Nove gli Istituti scolastici di città e provincia che partecipano all’edizione 2022: Archimede, Betty Ambiveri, Majorana, Natta, Paleocapa, Pesenti, Riva, Turoldo, Valle Seriana.

Rispetto al totale dell’offerta formativa, sono stati selezionati gli indirizzi più aderenti alle aziende partecipanti: chimica, sistema moda, elettronica e automazione, elettrotecnica, meccanica-meccatronica, informatica, logistica, manutenzione e assistenza tecnica. In preparazione dell’evento, gli esperti di Unimpiego hanno anche tenuto a marzo quattro webinar focalizzati sulla stesura del curriculum e della presentazione più efficace.

L’area Education di Confindustria Bergamo e Unimpiego Confindustria monitoreranno gli incontri, fornendo assistenza e un feedback alle scuole sull’andamento generale del progetto. Unimpiego Confindustria, inoltre, supporterà le aziende nell’inserimento dei neodiplomati.

“Bergamo Job Festival – rileva Cristina Bombassei, vicepresidente education di Confindustria Bergamo – è diventato per noi un appuntamento fondamentale all’interno della collaborazione fra scuola e impresa, che promuove l’occupabilità dei giovani provenienti dagli Istituti tecnici e professionali del territorio. Anche in contesti complessi come quelli attuali, le imprese sono fortemente interessate a programmare gli inserimenti di ragazzi preparati e motivati, che affiancano alle competenze specifiche la disponibilità al cambiamento e all’apprendimento continuo”.

Vincenzo Cubelli, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, sottolinea: “Bergamo Job Festival è un’occasione estremamente utile per i nostri studenti e le nostre studentesse per incontrare il mondo delle imprese e per confrontare direttamente i propri punti di forza e di eventuali debolezze rispetto a quello che le aziende richiedono ai futuri collaboratori. Anche per le scuole coinvolte rappresenta un’importante opportunità per monitorare la corrispondenza della propria offerta formativa ai bisogni delle imprese, in termini di occupabilità e di inserimento nel mercato del lavoro dei propri diplomati. Bergamo Job Festival esprime con evidenza la vicinanza e della collaborazione di Confindustria Bergamo e delle aziende associate nei confronti del mondo della scuola”.