Bergamo, apre in via San Giovanni lo Spazio Family - BergamoNews

Bergamo. È aperto e attivo da venerdì 22 aprile il nuovo spazio dedicato alle famiglie della città di Bergamo: si chiama “Spazio Family”, è frutto di un accordo tra il Comune di Bergamo e l’Associazione Nazionale Famiglie Numerose e si trova in via San Giovanni 1H, nel centro della città, a pochi passi da via Pignolo e dal parco Suardi e sarà luogo destinato a molte attività dedicate alle famiglie (e non solo), in raccordo con l’attività del Centro Famiglia comunale di via Legrenzi.

Consulenze, incontri formativi, conferenze, laboratori, seminari, ma anche spazio per lo studio e sede di associazioni: sono queste, in estrema sintesi, le attività che la convenzione stipulata tra il Comune e l’Associazione disciplina all’interno del nuovo spazio, inaugurato venerdì 22 aprile alla presenza dell’Assessora Loredana Poli e dei coordinatori dell’ANFN per la provincia di Bergamo Adriano ed Elena Rota.

“Lo spazio family – sottolinea Poli – non è un luogo in cui vengono erogati servizi (competenza, questa, del centro Famiglia di via Legrenzi), ma un luogo in cui costruire una rete tra famiglie che vogliono mettersi in gioco e soprattutto FARE, entrando in contatto con l’attività dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose. Non è inoltre solo un luogo per le famiglie, nel senso che le attività sono rivolte a tutte le età (penso, ad esempio, all’atelier di pittura, ma anche allo spazio studio per universitari) e perché l’Associazione cerca persone che vogliano mettersi in gioco come volontari anche per rendere vivo e sempre fruibile la sede di via San Giovanni 1H”.

L’Associazione Nazionale Famiglie Numerose

Nata a Brescia e attiva in provincia dal 2005, l’Associazione Nazionale Famiglie Numerose ha collaborato alla realizzazione della Family Card di Bergamo – la prima in Italia – ed è membro della Consulta delle Politiche Familiari del Comune di Bergamo. Nel corso degli anni ha organizzato varie attività e diversi incontri sul territorio bergamasco. Con il Comune di Alghero e la Provincia Autonoma di Trento ha fondato nel 2016 la Rete dei Comuni Family, di cui è membro il Comune di Bergamo.

ANFN aderisce ad ELFAC, European Large families Confederation, associazione no profit con sede a Barcellona, in Spagna, e che dal 2010 è iscritta al Registro della Trasparenza della Commissione Europea. Nel 2018 ELFAC ha fondato, sempre con la Provincia Autonoma di Trento, l’European Network of family friendly municipalities.

Il progetto per lo spazio Family di via San Giovanni 1H

Lo Spazio di Via San Giovanni 1H si candida a divenire punto di incontro di realtà e generazioni diverse, per favorire contaminazioni e nuove collaborazioni: la posizione centrale, strategica rispetto all’Università, le scuole, i parchi e il centro cittadino consentono un facile accesso a famiglie con bambini piccoli, studenti, anziani.

ANFN, in accordo con il Comune di Bergamo, intende proporre attività inerenti alla propria mission, ospitare la sede dei Comuni Family per la Regione Lombardia e, in collaborazione con ELFAC, la sede dell’European Network of family friendly municipalities.

Nello spazio di Via san Giovanni, ANFN svolgerà le sue attività associative, come incontri tra gli associati, incontri pubblici, conferenze e seminari, ma anche corsi di formazione, consulenza alle famiglie, servizi alle famiglie in relazione ai bisogni. All’interno della sede, sarà allestita una biblioteca con documentazione sulle politiche familiari, un’area arredata con divanetto, angolo morbido e fasciatoio, disponibile alle famiglie con bambini per gli incontri e come sala d’aspetto.

Lo spazio di via San Giovanni ospiterà anche la sede e la segreteria del Network europeo dei Comuni Family Friendly, che mette in rete municipalità e network nazionali di municipalità impegnate a focalizzarsi sul benessere delle famiglie: la rete ad oggi è costituita da 34 municipalità di 6 paesi europei.

Grazie all’attività dell’Atelier delle Mura, circolo Arci, all’interno degli spazi sarà possibile prevedere anche atelier di pittura dedicati anche ai più piccoli, attraverso corsi (settimanali e a pagamento).

Gli operatori delle associazioni che usufruiscono degli spazi si impegnano, infine, ad offrire la gestione dello spazio destinato allo studio per gli universitari, per minimo due giorni settimanali, di cui un’apertura serale. I giorni e gli orari saranno comunicati al Comune e affissi all’esterno dello Spazio. Gli studenti potranno usufruire gratuitamente della zona studio, dei servizi e del WI FI.

Nella fase di avvio dell’iniziativa, lo spazio Family sarà aperto il lunedì mattina dalle 9 alle 12, il giovedì sera dalle 20.30 alle 22.30.

Per info scrivere a spaziofamily.bg@gmail.com.