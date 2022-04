Atalanta, la rinascita passa dal Penzo. Pasalic e Koopmeiners cercano il bis contro il Venezia - BergamoNews

Venezia-Atalanta non sarà una partita qualunque. L’ultima possibilità per i nerazzurri di provare a tornare in corsa per un piazzamento europeo passa dal campionato e precisamente dallo Stadio Penzo.

In un sabato pomeriggio di fine aprile in laguna, l’Atalanta si giocherà un pezzo della stagione.

A sei giornate dal termine della Serie A i bergamaschi affronteranno alle 15 il fanalino di coda della graduatoria con l’obiettivo di ritrovare sé stessi. La vera Dea nelle ultime settimane è stata solo un lontano ricordo: la voglia di lottare su ogni pallone, la volontà di fare sempre una corsa in più degli avversari e l’attitudine della squadra a gettare il cuore oltre all’ostacolo non si vedono da un po’ di tempo.

Gli orobici non vincono dal 20 marzo, gara con il Bologna in cui il gioiello della Primavera Cisse aveva siglato il gol vittoria all’esordio nella massimo competizione. Da lì in poi sono caduti in un vortice di risultati negativi (il successo manca da cinque sfide). La formazione di Gasperini si presenta al match contro il Venezia reduce da tre sconfitte consecutive ma la cosa più preoccupante è la mancanza di un gruppo compatto che vuole conquistare nuovi traguardi.

Fino a quando la matematica non condanna l’Atalanta a rinunciare a un posto in Europa deve crederci e se c’è un confronto dove può dimostrare di meritare un piazzamento migliore è proprio quello con gli arancioneroverdi. Per accorciare le distanze su Fiorentina, Lazio e Roma serviranno dodici punti nelle prossime quattro giornate con Venezia, Torino, Salernitana e Spezia. Tutte sfide ampiamente alla portata che potrebbero però diventare insidiose se affrontate con la mentalità sbagliata.

Nei due precedenti giocati in questa stagione con i lagunari, i nerazzurri si sono imposti senza troppi

problemi. All’andata un Pasalic travolgente, autore di una tripletta, e Koopmeiners hanno siglato il

poker al Gewiss Stadium mentre negli ottavi di Coppa Italia sono bastate le reti di Muriel e Miranchuk regolare il Venezia.

Il gruppo guidato da Paolo Zanetti era partito bene a inizio stagione però da gennaio ha avuto un vero tracollo. Le sette sconfitte consecutive l’hanno fatto crollare all’ultimo posto in classifica. Per cercare di salvarsi i padroni di casa sono obbligati a fare punti di fronte a qualsiasi avversaria.

Il tecnico di Grugliasco punterà su Musso in porta, Djimsiti potrebbe tornare dal primo minuto, al fianco di Demiral e Palomino. Sulle fasce sicuri del posto Hateboer e Zappacosta mentre in mediana ci saranno De Roon e Freuler. Tridente offensivo composto da Koopmeiners, Pasalic e Zapata.

I Leoni Alati si schiereranno con Maenpaa tra i pali, Mateju, Caldara, Ceccaroni e Ullmann in difesa. In mezzo al campo Crnigoj, Ampadu e Cuisance mentre in avanti sarà il turno di Aramu, Henry e Johnsen.