Asse Interurbano, a meno di un mese della pulizia della Sangalli "spuntano" i primi rifiuti - BergamoNews

La scatola di cartone del Dixan, noto detersivo per la pulizia, lasciato sul ciglio dell’asse interurbano, prima dell’uscita per Mapello, pulito nemmeno un mese fa.

Un vero paradosso se si pensa che il 2 aprile scorso la Sangalli di Mapello ha postato, sulla sua pagina Facebook, una foto con due teli quadrettati. Sul primo la scritta “Obiettivo raggiunto: Lavori ultimati” e sull’altro “Finish”.

Dietro, uno accanto all’altro, i volti sorridenti e orgogliosi dei dipendenti che, dopo due sabati di lavoro intenso, hanno terminato la pulizia dei margini della carreggiata e le piazzole di sosta lungo l’asse interurbano, raccogliendo più di 200 sacchi di immondizia di vario genere. L’auspicio dell’azienda attiva nella realizzazione di lavori stradali, produzione di conglomerati bituminosi e calcestruzzi, urbanizzazioni e sviluppo di infrastrutture, è che “con l’ordinaria manutenzione da parte di Anas e con un maggior senso civico dei cittadini, non si ricrei mai più una situazione di simile degrado”. Visto la scatola di detersivo, il sacco e il cartone abbandonati, non siamo sulla buona strada.

“Pulisci il tuo cortile. Cambia dando l’esempio. Sii come vorresti che fossero gli altri e spera che prestino attenzione”: è l’invito dell’oratore motivazionale Larry Winget. Per qualcuno può essere sicuramente una rottura di scatole. E non solo di Dixan.