Tomorr Buzi di Romano ha salvato il bimbo nel lago di Braies: "Ho ascoltato l'istinto" - BergamoNews

Romano di Lombardia. Era in gita al lago di Braies in Trentino Alto Adige, con la moglie e le figlie, quando ha sentito le urla di una donna che cercava disperatamente aiuto, accompagnate dal pianto di un bambino, il figlio di quattro mesi: senza esitare, è corso a salvare il piccolo rischiando la sua stessa vita.

Una volta compresa la gravità della situazione, Tomorr Buzi, 43enne albanese di Romano di Lombardia, si è precipitato verso la lastra di ghiaccio. Camminarci sopra sarebbe stato impossibile, considerato lo scarso spessore della stessa che ha causato la caduta in acqua di 8 persone lunedì scorso.

Buzi è strisciato e rotolato con cautela sul ghiaccio, per raggiungere il bimbo in pericolo. “Nessuno potrebbe mai resistere alle grida di una donna che chiede aiuto, ancor meno al pianto di un bimbo – dice -. Era così piccolo e indifeso. Quando l’ho visto, mosso dall’istinto, sono subito corso a salvarlo. È questione di pochi secondi in cui non pensi a nulla, se non alla tua missione. La mia, in quel momento, era trarlo in salvo”.

Non ha badato ai vestiti che stava indossando, al cellulare e al portafogli che aveva in tasca. “Mia moglie e le mie figlie hanno avuto paura, io no. In quel momento ho provato di tutto – prosegue -, ma non ho temuto mai per la mia vita. Quel bimbo era in pericolo, mentre la mia famiglia era salva e questo è bastato a farmi correre dal piccolo”.

Dopo averlo estratto dall’acqua gelida, Tomorr Buzi ha messo il bimbo sulla lastra, in attesa di aiuto. Lui stesso è finito nel lago. Una volta arrivati i soccorsi, entrambi sono stati messi in salvo.

A distanza di qualche giorno, l’uomo si dice fiero della propria azione e sottolinea come anche la moglie e le figlie lo siano, malgrado l’ovvia preoccupazione iniziale.

“Mi dispiace – conclude il 43enne di Romano – aver fatto stare in pensiero la mia famiglia, ma sapevo che stavo facendo la cosa giusta e so che anche loro, in fondo, pensavano lo stesso. Tornassi indietro, lo rifarei”.

Non hanno tardato ad arrivare i sinceri complimenti di conoscenti, amici e del sindaco di Romano, Sebastian Nicoli, che giovedì mattina ha incontrato e ringraziato personalmente il suo concittadino.