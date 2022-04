The band, Bella ciao o Il diario di Bridget Jones? La tv del 22 aprile - BergamoNews

Per la prima serata in tv, venerdì 22 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “The band”. Dal Teatro Verdi di Montecatini Terme Carlo Conti conduce lo show musicale in cui 8 bands amatoriali, per il loro amore per la musica e per il piacere di suonarla e cantarla, si sfideranno nelle 4 puntate del programma fino alla finale quando sarà proclamata ”The Band’ dell’anno.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Memoria virtuale”: l’N.C.I.S. indaga sull’omicidio di una donna, Sandra Holdren, il cui corpo è stato ritrovato nei pressi della base Navale di Norfolk. Tra i possibili sospettati c’è anche la figlia…

RaiTre alle 21.20 proporrà “Bella Ciao, per la libertà”. Da inno dei partigiani a canzone di lotta delle nuove generazioni di tutto il mondo, hit dei più famosi artisti internazionali e colonna sonora di una nota serie televisiva. A quasi un secolo dalla sua nascita, la forza di Bella Ciao non si arresta: il film racconta, attraverso materiale di archivio inedito e immagini di cronaca, i misteri, la genesi e la storia del canto popolare emblema della nostra Resistenza, che riappare ovunque si combatta contro l’ingiustizia, diventato oggi patrimonio dell’umanità intera nella lotta per la libertà. Con la partecipazione di Vinicio Capossela.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 alle 21.20 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Canale5 alle 21.30 ci sarà l'”Isola dei famosi”, condotto da Ilary Blasi.

La7 alle 21.15 trasmetterà “Propaganda live”, condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Rocky II”; su Rai4 alle 21.20 “First Kill”; su La5 alle 21.05 “Il diario di Bridget Jones”; su Iris alle 20.55 “Shining – Extended edition”; e su Italia2 alle 21.10 “Fenomeni paranormali incontrollabili”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in onda il documentario “Art Night – I colori della Biennale”. Alla scoperta di una delle più importanti manifestazioni artistiche internazionali, un percorso che ne sfiora autori, contestazioni, opere e storia.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai