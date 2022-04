Telgate, è festa per i 30 anni della Protezione Civile Associazione nazionale Alpini - BergamoNews

Telgate. Giornata di festa per celebrare i 30 anni di impegno della Protezione Civile Associazione nazionale Alpini di Telgate.

Sabato 23 aprile alle 20.00 concerto della fanfara Alpina Orobica in via Tasso, al centro Sportivo.

“Dall’incontro di tre componenti del locale Gruppo Alpini, nasce nel 1992 il Nucleo di Protezione Civile Volontaria – spiega il presidente Tarcisio Ravelli -. Oggi festeggiamo il 30° anniversario nelle giornata di sabato 23 aprile”.

TRENT’ANNI DI STORIA

Presente a Telgate dal 1992 il Nucleo di Protezione Civile Volontaria oggi è in grado di operare in completa autonomia in caso di necessità sia sul territorio comunale che all’interno degli schemi associativi in caso di calamità o urgenze segnalate dalle autorità preposte a livello nazionale ed internazionale.

Nel corso degli anni ricordiamo alcuni interventi per alluvione in Piemonte e Valle d’Aosta, per terremoto nelle Marche, in terra albanese per la realizzazione del campo di Kukes, per terremoto a San Giuliano di Puglia, come ad Haiti, a Monticchio (AQ), e per alluvione a Rocchetta di Vara.

Più recentemente siamo intervenuti ancora per terremoto a Montefortino portando successivamente in loco 4 moduli abitativi. Ultimamente grande è stata la risposta di tutti i volontari a disposizione della comunità telgatese per l’emergenza COVID 19.