Qualche schiarita, ma è atteso un weekend di pioggia e temporali - BergamoNews

Ci avviciniamo a un weekend lungo che comprenderà lunedì 25 aprile: sotto quale cielo, a Bergamo, lo spiega Maurizio Signani del Centro meteo lombardo.

ANALISI GENERALE

Nella giornata di venerdì una modesta circolazione depressionaria si appresta a transitare sui settori dell’Italia centrale determinando un marginale peggioramento anche sulla nostra regione, con molte nubi e qualche pioviggine sparsa specie al mattino sul Mantovano. A seguire fra sabato e domenica una nuova e più incisiva perturbazione si avvicinerà al nord Italia, determinando piogge specialmente in montagna e con un marginale interessamento delle aree di pianura. Nevicate attese in questa fase fra sabato sera e domenica mattina oltre i 1800 e 2000 metri di quota.

Venerdì 22 aprile 2022

Tempo Previsto: Giornata ancora a tratti nuvolosa con nubi più compatte al mattino specie sui settori orientali, ove non si escludono deboli pioviggini, specie sul Mantovano. Nuvolosità irregolare sui restanti settori occidentali ove saranno possibili anche delle schiarite. Nel corso del pomeriggio schiarite che si faranno strada nelle aree di pianura, mentre addensamenti anche compatti presidieranno le aree montuose con cieli attesi in prevalenza nuvolosi ma con bassa probabilità di fenomeni se non per qualche sporadico rovescio sparso.

Temperature: Temperature minime stazionarie comprese fra 8 e 10 gradi in pianura. Massime fino a 18 e 20gradi nelle aree occidentali, più contenute fra 14 e 16gradi nei settori orientali.

Sabato 23 aprile 2022

Tempo Previsto: Nubi diffuse al mattino specialmente in montagna, spiccata variabilità invece nelle aree di pianura ove si attende il transito di nuvolosità irregolare alternata a schiarite. Netto peggioramento a partire dalle ore pomeridiano/serali con piogge anche di moderata intensità sui settori alpini e prealpini, fenomeni meno diffusi e più sporadici in pianure.

Neve attesa sulle Alpi oltre i 1800 e 2000metri di quota.

Temperature: Temperature minime stazionarie od in generale lieve aumento comprese fra 10 e 12 gradi in pianura. Massime in aumento sui settori di pianura, attorno ai 20gradi.

Domenica 24 aprile 2022

Tempo Previsto: Giornata spiccatamente instabile su tutti i settori con piogge e rovesci, localmente anche carattere temporalesco, possibili sia in pianura che in montagna specialmente durante le ore pomeridiane.

Temperature: Temperature minime sempre stazionarie comprese fra 10 e 12 gradi in pianura. Valori massimi in calo sino a 14 e 16gradi in pianura.