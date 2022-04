Omicidio di Romina Vento a Fara, Fumagalli in ospedale: "Voleva farla finita" - BergamoNews

Fara Gera d’Adda. Ci sarebbe stata una terza persona sull’auto di Carlo Fumagalli, l’uomo in carcere con l’accusa di essere finito volontariamente martedì sera nel fiume Adda per far annegare la compagna Romina Vento che lo voleva lasciare. Si tratta di un collega della donna, che lavorava con lei al Pastificio Annoni di Fara. I due avevano finito il turno assieme e l’uomo aveva accettato un passaggio casa a bordo della Renault Megane bianca. La stessa vettura che di lì a poco, intorno alle 21.30, è finita poi nel fiume in via Reseghetti.

Nel frattempo chi indaga vuole approfondire un particolare che renderebbe ancora più drammatica la scomparsa della donna di 44 anni: il convivente, infatti, una volta in acqua, quando lei ha iniziato a gridare aiuto potrebbe averla spinta giù con l’obiettivo di affogarla.

La cosa certa, come testimoniato anche dai ragazzi accorsi sul posto, è che l’uomo ha nuotato fino alla sponda opposta, quella milanese, per poi raggiungere a piedi Vaprio d’Adda, suo paese d’origine, dove i militari lo hanno rintracciato poche ore dopo e arrestato con l’accusa di omicidio volontario aggravato dal legame della convivenza. Al momento si esclude la premeditazione del gesto ma si predilige piuttosto la pista del raptus.

Gli aspetti ancora oscuri potrebbero essere chiariti dall’esame autoptico sul cadavere della donna, madre di due figli di 10 e 16 anni, prevista per martedì all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Venerdì mattina intanto l’interrogatorio di convalida del fermo si è svolto in ospedale, dove il 49enne è stato trasportato nella serata di giovedì dal carcere di Bergamo perchè, come spiega il suo avvocato d’ufficio Fabrizio Manzari, “ha manifestato intenti suicidari”.