Nuova forma di epatite grave nei bambini, due casi anche in Lombardia - BergamoNews

Bergamo. Allarme anche in Lombardia per la misteriosa forma di epatite che sta colpendo i bambini sotto i 10 anni. A comunicarlo è Welfare di Regione Lombardia che rende noto, con una comunicazione trasmessa al Ministero della Salute, la segnalazione di due bambini con epatite a eziologia ignota. Attualmente ricoverati in osservazione, non sono in pericolo di vita. Un’allerta che ormai sta spopolando in tutta Europa soprattutto per le sue forme gravi, gravi al punto tale da provocare un’insufficienza d’organo. Il primo campanello è arrivato all’inizio del mese di aprile dal Regno Unito, per poi allargarsi a macchia d’olio, con decine di casi simili, sia negli Stati Uniti che in Europa. Al momento la causa di queste epatiti rimane sconosciuta, e le autorità sanitarie hanno alzato il livello di attenzione invitando a segnalare tempestivamente qualsiasi quadro clinico sospetto.