La classifica degli smartphone che emettono più radiazioni - BergamoNews

BanklessTimes ha recentemente pubblicato i risultati di una ricerca effettuata internamente che va ad indagare su quali siano gli smartphone che emettono più radiazioni a radiofrequenza elevata. Una classifica ancora non ufficialmente confermata, ma che pone di certo l’accento su un tema spesso dimenticato dalla grande maggioranza della popolazione.

Nonostante l’effettiva validità della classifica non sia ancora stata accertata, ciò che invece è dimostrato è che tutti gli smartphone sono responsabili dell’emissione una certa quantità di radiazioni. Inoltre è stato possibile identificare una serie di parametri che competono e che influiscono sulla quantità di emissioni prodotte dallo smartphone. Tra i fattori più significativi abbiamo: il tipo di dispositivo, il modello, anno, potenza dell’antenna di trasmissione e la distanza dalla torre cellulare più vicina.

Scopriamo di più insieme agli esperti tech di MisterGadget quali sono i dati da conoscere per valutare meglio i risultati della classifica degli smartphone che emettono più radiazioni.

Il valore SAR

Il valore SAR è la grandezza che esprime il totale delle radiazioni emesse dagli smartphone. Più è basso il SAR, minori saranno le radiazioni emesse dallo smartphone.

SAR sta per Specific Absorption Rate, vale a dire “tasso di assorbimento specifico”. In parole più semplici questo valore rappresenta la quantità di energia elettromagnetica che l’essere umano ingloba in sé nel momento in cui entra a contatto con un device elettronico capace di produrre un campo elettromagnetico a radiofrequenza (RF).

È un valore utilizzato per tutti i device elettronici. In ambito telefoni, indica specificamente la quantità di energia che un corpo può assorbire in un certo tempo e viene calcolata in unità di potenza per massa (W/Kg).

L’Europa ha deciso di imporre alle case tech che producono smartphone un limite 2 W / kg in un campione di 10 grammi di tessuto massimo. Oltre questa soglia i device non possono essere messi in vendita.

Gli smartphone che emettono più radiazioni

La classifica stilata da Bankless Times, vede al primo posto uno smartphone Motorola, seguito da un Axon e da un device Oneplus. Ecco la lista completa dei primi 10 smartphone che che emettono più radiazioni:

1. Motorola Edge, lo smartphone della casa alata si piazza in prima posizione registrando una misura SAR di 1,79 W/Kg

2. Axon 11 5G ha registrato una misura SAR di 1,59 W/Kg

3. OnePlus 6T ha registrato una misura SAR di 1,55 W/Kg

4. Sony Xperia XA2 Plus ha registrato una misura SAR di 1,41 W/Kg

5. Google Pixel 3 XL ha registrato una misura SAR di 1,39 W/Kg

6. Google Pixel 4a ha registrato una misura SAR di 1,37 W/Kg

7. OPPO Reno5 5G ha registrato una misura SAR di 1,37 W/Kg

8. Sony Xperia XZ1 Compact ha registrato una misura SAR di 1,36 W/Kg

9. Google Pixel 3 ha registrato una misura SAR di 1,33 W/Kg

10. OnePlus 6 ha registrato una misura SAR di 1,33 W/Kg

Due sono i dati interessanti che emergono dalla classifica.

Il primo è che la grande maggioranza dei modelli che compongono la lista sono obsoleti e difficilmente reperibili. Il secondo dato invece è la poco invidiabile presenza con più di un modello di Sony e Google, ma al tempo stesso va evidenziato che all’interno dell’elenco non ci sono gli smartphone di Apple, Xiaomi e Samsung, segno evidente di una cura al tema delle emissioni radioelettriche.