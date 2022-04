Boltiere, bando per nuove telecamere nei parchi pubblici - BergamoNews

Per migliorare ulteriormente il controllo del territorio, l’Amministrazione comunale di Boltiere ha aderito ad un bando di Regione Lombardia per l’installazione nei parchi pubblici di sistemi di videosorveglianza.

Il bando regionale prevede la possibilità di cofinanziare l’intervento. A carico del Comune spetterebbe il 20% della spesa preventivata, mentre il restante 80% andrebbe a carico della Regione. Si tratta quindi di una grande possibilità per installare questi dispositivi senza inficiare in maniera importante sul bilancio comunale.

Le installazioni che si sono progettate con questo bando sono state previste sulla base di rilevamenti effettuati dalla stessa Polizia Locale nei parchi pubblici.

Il preventivo di spesa è stato stimato in circa 89.000 euro ivati e permetterebbe la videosorveglianza di tutti i parchi pubblici del paese. Tutte le installazioni comunicheranno direttamente, sia con la centrale operativa che con le stesse pattuglie per poter permettere agli agenti di essere tempestivi nei loro interventi.

Si tratta di un importante investimento in sicurezza per il Comune di Boltiere, che grazie all’importante contributo del bando regionale può essere realizzato liberando importanti risorse per altri interventi.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI BOLTIERE