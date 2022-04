Bergamo piange il commercialista Gaetano Mancusi - BergamoNews

Bergamo. Aveva fatto della sua passione il lavoro e non aveva mai smesso di assecondarla. Gaetano Mancusi, 83 anni, commercialista è morto mercoledì pomeriggio nel suo studio in via Locatelli a Bergamo, stroncato da un infarto.

Si era congedato dalla Guardia di Finanza come Maresciallo Capo negli anni Ottanta e poi aveva aperto un proprio studio in via Locatelli, affiancato dal figlio Ivano Mancusi.

Originario di Napoli, non mancava mai di osservare con franchezza la realtà e con la sua tipica signorile ironia partenopea evidenziava ciò che non andava. Rispettoso di tutti e di tutte le posizioni, anche le più diverse e lontane dalle sue, era saldo nei suoi valori e principi.

La sua famiglia era il perno della sua vita: dall’amata moglie Francesca, ai figli Ivano, Davide e Cristina fino agli adorati nipoti. Era appassionato e amante della Sicilia barocca e della canzone napoletana.

Rosaria, Silvia, Paola e Ines – “le sue ragazze” dello studio – lo hanno definito “il nostro timoniere” proprio per rimarcare il profondo rapporto che le legava al commercialista Mancusi.

La camera ardente è alla casa del commiato di via San Bernardino 139 a Bergamo. Le esequie si terranno sabato 23 aprile alle 15.30 nel Santuario della Madonna dei Campi a Sorisole.