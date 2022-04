Atalanta, Gasperini verso l'addio? Lui rassicura i tifosi: "Ma dove volete che vada?" - BergamoNews

Bergamo. Mister scusi, possiamo rifare la foto che non è venuta bene? Chiede il tifoso che ha fatto diventare atalantina la moglie e lei vuole posare col Gasp: “Ma certo, spostiamoci un poco se la luce non è adatta”. E’ un Gasperini rilassato, magari cambia espressione quando gli ricordate come mai lunedì, col Verona, a un certo punto si è seduto in panchina, cosa che non è da lui, sempre in piedi agitatissimo e infatti risponde: “Per forza, non aveva espulso Gunther!”.

Tra un selfie e l’altro qualche tifoso lo implora: mister, noi ci siamo e contiamo sempre su di lei. E Gasp sorride: “Ma dove volete che vada?”.

Il protagonista insomma è lui, alla Daste Bistrò, dove si presenta il libro “L’album dei sogni” del giornalista Luigi Garlando. Che racconta l’epopea di una famiglia emiliana, ma l’accostamento con Gasperini non è un caso: “Gasp è un grande visionario, proprio come i Panini, quelli che hanno inventato le figurine dei calciatori”. Un libro (edizioni Mondadori) che presto diventerà un film a puntate per Rai1.

Garlando sottolinea che “Gian Piero Gasperini e Tullio Gritti mi avevano garantito la loro presenza e sono qui, nonostante la terza sconfitta consecutiva, perché sono uomini e non figurine”. E Gasp bambino collezionista di figurine cercava soprattutto, ricorda, “quelle dei campioni, Rivera e Mazzola, raccoglievo le figurine sul tavolo della cucina e facevo le formazioni, poi giocavo come nel subbuteo. Avevamo sempre in tasca le figurine e ce le scambiavamo a scuola: celo, manca… e così sono nati anche i primi direttori sportivi”.

Ride e aggiunge: “Papà comprava sempre un quotidiano e al lunedì anche lo sportivo, Tuttosport e in mezzo al giornale metteva le figurine per me. Ogni volta era un’emozione speciale, ma anche adesso il piacere di scoprirle è rimasto intatto, per i bambini”.

Sensazione diversa passare poi da spettatore a protagonista, calciatore con la maglia del Palermo, poi con il Pescara, di solito la numero 8 o la 10. Racconta anche Gritti, coetaneo del mister, passato dalle maglie del Brescia al Verona: “Il bello è che il fotografo della Panini arrivava sempre a sorpresa la mattina presto, per questo nelle foto poi uscivamo tutti con gli occhi semichiusi, col sole in faccia e semiaddormentati”.

Ma, chiede Garlando a Gritti, il Gasp lo fermi o lo carichi? Tullio allarga le braccia: “Siamo insieme da quindici anni, sto con lui più che con mia moglie, però se lo carico anche…no che non ce n’è proprio bisogno”.

Per caricarsi, al Gasp, basta un ricordo dell’estate scorsa. Perché si vorrebbe parlare di figurine ma inevitabilmente si va sull’Atalanta e allora ricorda: “Sono rimasto male quando un tifoso atalantino l’estate scorsa mi ha detto: ‘mister, però invidio il Verona che ha vinto lo Scudetto’. Mi sono cadute le braccia. Non abbiamo vinto niente? Io rispondo che abbiamo battuto tutti i record”.

E apre l’album dei ricordi: “Sono venuto a Bergamo che per me era una piccola Bilbao. All’Atalanta c’era un settore giovanile incredibile e tanti erano i ragazzi interessanti, da Caldara a Gagliardini, a Conti e altri ancora: ragazzi che andavano sparati, ma ho fatto fatica a far passare questo messaggio, non c’era nessuna cultura in questo senso. Poi col Napoli c’è stata la svolta, poi con quella squadra andavi in vantaggio nei primi 20′ e non c’era più partita. C’è stata un’evoluzione, siamo diventati una squadra internazionale, non più Bilbao. Però sei anni sono un periodo enorme nel calcio, ragazzi che avevano 26 anni ora ne hanno 32, di Bergamo è rimasto solo Scalvini. Siamo anche stati bravi a modificarci e poi non dimentichiamo i due anni di pandemia, per cui qualcosa è cambiato: con la nostra gente soprattutto, adesso la stiamo ritrovando, gli stadi tornano a riempirsi e quello che è successo con Lipsia e Verona dimostra il grande legame che c’è tra l’Atalanta e i suoi tifosi”.

Gli chiedono degli allenatori che hanno imparato ad affrontare la sua squadra perché hanno studiato bene i suoi metodi, da Juric a Tudor, a Italiano: “Per me è un grande orgoglio, aver aperto una strada. Bisogna studiare sempre, è una competizione incredibile e devi saper cambiare”.

C’è qualcosa che non rifarebbe? Ci pensa un po’ e poi si ritorna ancora là, a Lisbona: “Troppo facile dire la partita col Psg, eravamo a due minuti dalla semifinale. Ma anche quando vinci qualche errore lo fai e gli errori ti permettono comunque di migliorare. L’umiltà è quando non ti basta e vuoi ripartire da questi errori per migliorarti. Ci sono state partite, come qui a Bergamo col Liverpool dove non abbiamo toccato palla, a Manchester col City e prima ancora a Zagabria con la Dinamo le abbiamo prese, però abbiamo anche vinto ad Anfield, abbiamo pareggiato in casa col City. Perché quando incontri i più forti prendi degli schiaffi, ma cresci, come in Champions. L’Europa ci ha fatto crescere. Non ci sentivamo i più forti, ma siamo diventati più bravi. Quest’anno i ragazzi si impegnano, non ci sono litigi, però” sospira “negli ultimi tre mesi siamo meno bravi”.

E quindi? “Speriamo in queste sei partite di tornare a essere un po’ più bravi”. Carico, il Gasp pronto a ripartire: “Non possiamo fermarci: quando stai fermo scivoli, ti devi muovere sempre”.