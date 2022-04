ABF, nuovi corsi grazie alla collaborazione con l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bergamo - BergamoNews

Uno dei punti di forza di ABF, Azienda Bergamasca Formazione, è indubbiamente la sua attenzione alle necessità formative e professionali del territorio. In questo senso, acquistano particolare importanza i rapporti che si riescono ad intrecciare con gli Enti pubblici territoriali.

La sede di ABF Curno, dopo una serie di incontri avvenuti dall’estate scorsa, ha avviato una collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bergamo, che si è concretizzata in un Protocollo d’Intesa ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.

Com’è nata questa collaborazione?

Da anni la sede di ABF Curno organizza e propone corsi propedeutici al conseguimento del patentino di conduttore di generatori di vapore. Tuttavia, il recente D.Lgs 07/08/2020 ha apportato non poche modifiche in materia di formazione e requisiti di accesso all’esame per l’ottenimento dell’abilitazione in oggetto. Ecco perchè ABF ha ritenuto fondamentale avvalersi del ruolo e delle competenze dell’Ispettorato per promuovere e creare corsi che fossero di qualità e che fossero in linea con la vigente normativa.

Pertanto attraverso il Protocollo d’Intesa ABF, in qualità di soggetto formatore accreditato, riferimento territoriale di privati e aziende, attraverso la Sede Operativa di Curno, e L’Ispettorato Territoriale del Lavoro in qualità di ente preposto ad organizzare gli esami di abilitazione, con capacità formativa in materia, si impegnano a sviluppare e promuovere la formazione professionale per migliorare le competenze e conoscenze dei lavoratori sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sulle normative afferenti le lavorazioni, le manutenzioni e installazione di macchine, apparecchiature e impianti, nonché le normative tecnico giuridiche la cui conoscenza risulta indispensabile al cittadino per avviare in maniera corretta un’attività lavorativa.

Come?

ABF attraverso la promozione, l’organizzazione e condurre corsi di formazione propedeutici all’esame in sintonia con L’Ispettorato Territoriale del Lavoro e rispettando le indicazioni del Decreto ministeriale 94 del 7 agosto 2020.

L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bergamo divulgando i contenuti del Decreto Ministeriale, promuovendo la collaborazione delle aziende nell’ambito della formazione pratica verificandone i requisiti di impianti e docenti, e contribuendo alla progettazione dei corsi.

Oltre al protocollo d’intesa…

ABF da Febbraio 2022 ha fatto partire il primo corso di conduttori di generatori di vapore secondo il nuovo D.Lgs 07/08/2020 e sta portando avanti la formazione teorica e pratica con la collaborazione di importanti aziende territoriali del settore.

Grazie alla collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bergamo, ABF ha avviato inoltre un nuovissimo corso di preparazione al conseguimento dell’esame di manutentore ascensorista. Un’altra novità di cui andiamo fieri!