Romano, il grazie del sindaco al concittadino Tomorr: "Ha salvato il bimbo caduto nel lago di Braies" - BergamoNews

Romano di Lombardia. La storia la racconta sui social il sindaco di Romano di Lombardia, Sebastian Nicoli.

"Carissime concittadine e carissimi concittadini - scrive -. Poco fa ho ricevuto una telefonata dal brigadiere Davide Frana, in servizio presso il Comando dei Carabinieri di Braies, in Alto Adige. Questa località è famosa per un incantevole lago di cui si sta parlando molto perché, due giorni fa, alcuni turisti sono caduti nell’acqua gelida dopo essersi azzardati a camminare sul ghiaccio. Avrete probabilmente letto che tra coloro che sono precipitati in acqua c’era anche una famiglia: una coppia con un bambino di appena quattro mesi. Quello che non avevamo ancora avuto modo di sapere, però, è che il bambino è stato tratto in salvo da un nostro concittadino!".

Il suo nome è Tomorr Buzi e si trovava presso il lago di Braies per una gita con la moglie e la famiglia. "Il brigadiere mi ha raccontato che Tomorr, quando ha visto il bambino e i giovani genitori in pericolo, non ha esitato a precipitarsi in loro soccorso - prosegue il sindaco -. Nonostante la sua famiglia, preoccupata, gli chiedesse di non rischiare la sua stessa vita, Tomorr ha strisciato sul ghiaccio fragile fino a raggiungere il bambino, che piangeva sempre più debolmente. Il brigadiere, sopraffatto dall’emozione nel rievocare quei momenti drammatici, mi ha riferito di come abbia ricevuto lui stesso, dalle braccia di Tomorr, questo bambino, scampato a una morte certa solo grazie all’intervento eroico e tempestivo del nostro concittadino".

Il sindaco ha chiesto di poter conoscere personalmente, questa mattina, il signor Tomorr Buzi: "Per avere l’onore di stringergli la mano, ringraziarlo ed esprimergli, a nome di tutta la nostra Comunità, quanto siamo orgogliosi di lui".