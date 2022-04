Nuvole e poche piogge sparse in serata - BergamoNews

Le nuvole sono arrivate, vediamo se giovedì 21 aprile a Bergamo arriverà anche la pioggia con il bollettino del Centro meteo lombardo curato da Maurizio Signani.

ANALISI GENERALE

Fra la giornata di giovedì e quella di venerdì una modesta circolazione depressionaria si porterà dalle isole Baleari verso il centro Italia, determinando un peggioramento anche sulla nostra regione. Si attende quindi una giornata dominata dalla nuvolosità con qualche debole pioggia sparsa specie nelle aree di media e bassa pianura. Nuvolosità ed instabilità sparsa che dominerà il tempo anche venerdì e sabato, ove umide correnti meridionali pilotate dall’avvicinamento di una nuova circolazione depressionaria sulla Penisola Iberica determineranno un nuovo peggioramento del tempo.

Giovedì 21 aprile 2022

Tempo Previsto: Giornata in prevalenza nuvolosa con nubi in aumento sin dal mattino su tutta la regione, e che risulteranno più diffuse e compatte specialmente nelle aree di pianura. Ove in serata non si esclude il transito di deboli piovaschi sparsi.

Temperature: Minime stazionarie comprese generalmente fra 6 ed 11 gradi in pianura. Massime in lieve calo generalmente attorno ai 13 e 15 gradi.

Venerdì 22 aprile 2022

Tempo Previsto: Al mattino piogge attese solamente nelle aree orientali della regione, con particolare riferimento al Mantovano, Cremonese e marginalmente anche il Bresciano. Piogge attese anche nel Pavese. Da variabile a nuvoloso nelle restanti aree della regione. Nel corso del pomeriggio piogge in esaurimento nelle aree di pianura. Ma con un aumento dell’instabilità a ridosso dei monti, ove si attendono rovesci sparsi, con nevicate oltre i 2000metri di quota.

Temperature: Temperature minime in lieve aumento, comprese attorno ai 10 e 12gradi in pianura. Massime anch’esse volte verso un aumento con valori fino a 18 e 20 gradi nelle aree occidentali, più contenute fra 14 e 16 gradi nei settori orientali.

Sabato 23 aprile 2022

Tempo Previsto: Tempo ancora instabile sulla regione con molte nubi e fenomeni circoscritti ai rilievi montuosi durante le ore pomeridiane, in estensione anche alle aree di pianura specie in serata.

Temperature: Temperature minime stabili attorno ai 9 e 10 gradi in pianura. Massime in aumento un po’ ovunque, attorno ai 20 gradi in pianura.