Maschi contro femmine, Otello o Frontiere? La tv del 21 aprile - BergamoNews

Per la prima serata in tv, giovedì 21 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Don Matteo”.

Verrà proposto l’episodio dal titolo “Così vicini così lontani”: Franco Fanelli è il fratellastro di Marco, con cui il PM però non ha mai avuto un buon rapporto. Ma sembrano esserci altre ragioni dietro la – presenza di Franco a Spoleto, forse legate all’omicidio di una parrocchiana di Don Matteo. E mentre Federico e Greta si avvicinano sempre di più, Anna riceve la visita inaspettata del Colonello Lucio Valente, suo istruttore ai tempi dell’Accademia, con cui ha sempre avuto una grande intesa. Nel frattempo, il Maresciallo Cecchini si ritrova imprevedibilmente al centro delle attenzioni di tutta Spoleto, per via di un nuovo caso letterario: una serie di romanzi gialli che sembra ispirarsi proprio a lui.

RaiTre alle 21.20 proporrà “Frontiere”. Franco Di Mare racconta l’Europa e quello che resta del sogno di un continente senza confini, le barriere fisiche e spirituali che ancora separano uomini e nazioni e i luoghi dove invece si incontrano popoli, religioni e tradizioni.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 ci sarà “Dritto e rovescio“, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Canale5 alle 21.40 trasmetterà “Big show”, condotto da Enrico Papi. Il programma, che sinora è andato in onda il venerdì sera, viene invertito con “L’Isola dei famosi”, che da giovedì passa al venerdì.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Maschi contro femmine”; su Italia1 alle 21.20 “Taken – la vendetta”; su Rai4 alle 21.20 “Zombieland – Doppio Colpo”; su La5 alle 21.05 “Un giorno per caso”; su Iris alle 20.55 “Il pianista” e su Italia2 alle 21.10 “La fine del mondo”.

Spazio alla musica lirica su Rai5 alle 21.15 con “Otello”. Dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Otello di Giuseppe Verdi. Direttore Zubin Mehta Regia Valerio Binasco. Nel cast Fabio Sartori Marina Rebeka Luca Salsi Riccardo Della Sciucca Alessio Cacciamani Caterina Pi – va. Orchestra, Coro e Coro voci bianche del Maggio Musicale Fiorentino. Regia tv Claudia De Toma.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Sherlock”; su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai