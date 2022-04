Lovere, piazzale Bonomelli: stanziato dalla Regione l'atteso milione e 800mila euro - BergamoNews

Lovere. Il progetto che stravolgerà la viabilità del centro storico di Lovere prende forma e intanto arrivano notizie positive dalla Regione sul fronte finanziamenti: 1.800.000 euro sono stati stanziati per i tanto attesi parcheggi in piazzale Bonomelli, piazzale che funge da punto di riferimento e di partenza per accedere al centro storico ma anche a servizi fondamentali come l’ospedale e proprio in piazzale Bonomelli sorgerà anche la Casa della Comunità.

Dopo il primo step dei parcheggi e della messa in sicurezza del piazzale, toccherà alle due storiche gallerie: “L’attuale via lungo il lago – spiega l’assessore Giovanni Guizzetti – ora intitolata a Giorgio Paglia, Luigi Tadini e Giovanni Andrea Gregorini fu realizzata in epoca napoleonica. Infatti una serie di nuovi tracciati stradali furono realizzati tra il 1803 ed il 1816 per raccordare Bergamo, Lovere, la Valle Camonica, la fabbrica di falci tra Lovere e Castro; il paese vide così confermata la propria vocazione di naturale snodo tra la Valle Camonica, la Valle Seriana e la Valle Cavallina. Oggi questo asse viario è tuttora strategico e di fondamentale importanza per la mobilità sia interna al paese che oltre i suoi confini ed è tuttora l’unico, purtroppo, a permettere contemporaneamente la percorrenza nei due sensi di marcia, qualità che è però anche alla base delle sue criticità, la più rilevante delle quali è senz’altro la congestione del traffico sempre più presente in talune fasce orarie, settimanali e stagionali”. E subito dopo arrivò anche la ferrovia: “Già, un secolo dopo queste trasformazioni, vide la luce un nuovo intervento migliorativo riguardante soprattutto i collegamenti con Bergamo e la Valle Camonica; agli inizi del 1900 infatti Lovere divenne centro di partenza e di arrivo di due percorsi ferroviari: la Guidovia camuna sul tracciato Lovere-Cividate Camuno e la Tramvia di Valcavallina sul tracciato Lovere-Bergamo. Nel 1900 venne costituita la Società della Guidovia Camuna da Lovere a Cividate, collegata anche alla navigazione a lago. La Guidovia anticipò di qualche anno il completamento della tratta della ferrovia Brescia-Iseo-Edolo, che giunse a conclusione solo qualche anno dopo. Nel 1907 la Tramvia di Val Cavallina da Bergamo a Lovere, con la costruzione di diversi tronchi, raggiungeva la stazione terminale in località Bersaglio, passando a nord del centro storico di Lovere ed attraversando quattro gallerie. La Guidovia Camuna cessò di funzionare e la società venne sciolta nel 1916 perché non era più redditizia in seguito alla realizzazione della ferrovia Brescia-Iseo-Edolo che copriva in parte i medesimi tratti. La Tramvia di Valcavallina fu chiusa invece nel 1931”.

Guizzetti si toglie qualche sassolino dalle scarpe: “E’ inutile rimarcare l’enorme occasione persa per tutto l’Alto Sebino con la soppressione di queste due tratte ferroviarie”. E ora le due gallerie diventeranno a doppio senso e a breve partiranno anche i lavori di via Macallè, la strada che collega Lovere con Costa Volpino chiusa al traffico ormai da anni.