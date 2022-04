Covid, nelle ultime 24 ore 9.678 positivi in Lombardia: 734 in Bergamasca - BergamoNews

Il Ministero della Salute comunica il bollettino giornaliero sui dati di giovedì 21 aprile in Lombardia con i dati della pandemica Covid 19.

A fronte di 69.409 tamponi effettuati, sono 9.678 i nuovi positivi (13,9%).

I dati di oggi

– i tamponi effettuati: 69.409, totale complessivo: 36.208.490

– i nuovi casi positivi: 9.678

– in terapia intensiva: 39 (+1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.196 (+27)

– i decessi, totale complessivo: 39.712 (+30)

I nuovi casi per provincia

Milano: 3.102 di cui 1.290 a Milano città;

Bergamo: 734;

Brescia: 1.067;

Como: 671;

Cremona: 289;

Lecco: 428;

Lodi: 144;

Mantova: 438;

Monza e Brianza: 876;

Pavia: 537;

Sondrio: 154;

Varese: 938