Centri Implantologici Tramonte, rimediare alla caduta di uno o più denti - BergamoNews

Una ricerca della Doxa, di qualche anno fa, ha rilevato che circa un italiano su tre ha perso uno o più denti. Più si va avanti con l’età e più il fenomeno è presente. Lo stesso discorso vale per chi cura poco l’igiene dei propri denti o non prende con la dovuta attenzione le azioni preventive che mirano a mantenere il cavo orale in perfetta salute. La stessa ricerca indica una percentuale molto alta di persone che, una volta persi uno o più denti, ha deciso di non rimediare in alcun modo, non ricorrendo all’implantologia dentale e non rivolgendosi al proprio dentista. Ma le conseguenze della mancanza di uno o più denti possono essere molto dannose e riguardare diverse parti del nostro organismo: dalla cattiva digestione alla mala-nutrizione, dal mal di testa alla cattiva postura, fino all’invecchiamento del viso e all’assottigliamento dell’osso mandibolare. Nei Centri Implantologici Tramonte, non solo vengono utilizzate tutte le metodiche dell’implantologia dentale, con un’esperienza cinquantennale per l’implantologia a carico immediato, ma vengono elargiti tutti i consigli utili e spiegate in modo chiaro tutte le possibili conseguenze dell’edentulia, cioè la mancanza di denti.

