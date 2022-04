A Mauro Ceruti il Premio Nonino: “Un maestro del nostro tempo” - BergamoNews

Il filosofo della scienza Mauro Ceruti, particolarmente legato a Bergamo e all’Università degli Studi di Bergamo, è stato insignito del prestigioso Premio Nonino 2022 a “Un Maestro del nostro tempo”. Il riconoscimento gli verrà consegnato nel corso della cerimonia che avrà luogo sabato 7 maggio a Ronchi di Percoto, in Friuli Venezia Giulia.

La decisione è stata espressa dalla giuria internazionale, presieduta da Antonio Damasio e composta da Adonis, John Banville, Ulderico Bernardi, Peter Brook, Luca Cendali, Emmanuel Le Roy Ladurie, James Lovelock, Claudio Magris, Norman Manea, Edgar Morin e Suad Amiry.

La motivazione recita: “Tante cose si potrebbero e dovrebbero dire su Mauro Ceruti e la sua opera, per l’incredibile varietà e ricchezza della sua ricerca, che prende alla gola i problemi, le contraddizioni, l’arricchimento e la devastazione culturale della nostra vita, di tutto il mondo. Ceruti fa toccare con mano come ognuno di noi si trovi dinanzi a una sconcertante universalità di cose, di forze, di realtà che arricchiscono stordiscono e spaventano; leggere i suoi libri è come scoprire che l’apparente semplicità delle cose intorno a noi e di tutta la realtà consueta è grande e complessa come l’universo. I suoi libri ci aiutano non solo a conoscere l’infinito piccolo e grande in cui annaspiamo ma anche a non temerlo, a sentirne l’arricchimento per la nostra persona. Da questo sentimento e concetto della complessità cosmica deriva un senso profondamente umanistico o meglio umano, della comunità di destino che, come scrive Ceruti, lega tutti gli individui di tutti i popoli della terra all’ecosistema globale”.

