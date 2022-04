Tornare al lavoro dopo uno stop? A Calcinate si apre l'Accademia per le mamme - BergamoNews

Calcinate. Rimettersi in gioco, nel mondo del lavoro, dopo una pausa forzosa o forzata, non è semplice. Si sa. E se per le donne è più complicato che per gli uomini, per quelle con figli, spesso il tentativo di rientro si rivela una mission impossible. O quasi.

Per tentare un’inversione di rotta, il Comune di Calcinate (6000 abitanti circa) in collaborazione con OraLavora, la rete di sportelli a supporto delle persone in cerca di occupazione, ha deciso di dare il via, a breve, all’ “Accademia per le mamme”: un progetto gratuito, rivolto alle madri residenti in paese, desiderose di tornare in pista o come dipendenti o come libere professioniste.

“Con questa iniziativa – spiega Paola Taiocchi, Assessore ai Servizi sociali dell’Amministrazione insediatasi lo scorso ottobre nonché HR manager di un’importante realtà del mondo cooperativo – proveremo a rispondere alle esigenze sia di alcune donne (che hanno perso il lavoro) sia di alcune mamme (che si sono trovate nella condizione di lasciarlo, spesso in concomitanza con la nascita di un figlio) e che adesso desiderano o riprendere le ‘vecchie’ attività o di avviarne di nuove”.

L’ “Accademia per le mamme” si articolerà in un breve ciclo di incontri, tre, a partire da venerdì 29 aprile. Ad esso ne seguiranno altri due, venerdì 6 e venerdì 20 maggio, per un totale di sei ore. Gli appuntamenti prevedono due ore di impegno ciascuno, dalle 15.30 alle 17.30, e saranno ospitati nei locali della Biblioteca comunale. Agli incontri collettivi potranno seguire meeting personali oltre a percorsi più mirati.

Paola Taiocchi, assessore ai servizi sociali

“Durante gli incontri iniziali – spiega Roberta Taddeo, fondatrice e titolare di OraLavora, che gestisce una mezza dozzina di Sportelli-lavoro nella Bassa, tra cui anche quello aperto a settembre al Comune di Calcinate – verranno fornite indicazioni molto pratiche su come strutturare e scrivere un curriculum vitae, come mettere in sequenza le competenze che si possiedono, come comunicare al meglio con gli addetti alla selezione del personale. Inoltre, spiegheremo come utilizzare al meglio i social networks”.

“Al termine di questo breve ciclo di incontri, le partecipanti verranno messe nelle condizioni di ‘guardarsi allo specchio’, confrontando le rispettive competenze professionali con le mansioni richieste dalle Imprese alla ricerca di personale” conclude Taddeo.

Roberta Taddeo, titolare di OraLavora

L’iniziativa, che prenderà il via venerdì 29 aprile affonda le proprie radici nell’ultimo scorcio della precedente Amministrazione comunale. “Dal 2016 al 2021, quand’ero Assessore ai Servizi sociali a Calcinate – ricorda Laura Lorenzi, Consigliere comunale di minoranza nella vita pubblica e nella vita privata Direttrice area Lavoro e formazione alla Fondazione Maddalena di Canossa, nelle sedi di Bergamo e Palazzolo – ebbi occasione di confrontarmi con Roberta Taddeo (che, all’epoca aveva aperto i suoi primi Sportelli a Brignano, Castel Rozzone, Mozzanica e Calvenzano) sugli esiti di alcuni questionari, distribuiti fra le mamme di bimbi che frequentavano Oratorio e Scuola materna. Insieme, notammo l’esigenza di tante mamme di trovare un modo e un’opportunità per riappropriarsi di parte del proprio tempo, dedicandone un po’ ad un’attività lavorativa”.

Laura Lorenzi

Da quei confronti nacque la decisione di attivare, anche a Calcinate, uno Sportello di OraLavora che aprì a settembre dello scorso anno. “Nonostante la sconfitta elettorale rimediata dalla mia Lista il mese successivo, sono contenta che quell’esperienza prosegua adesso con l’iniziativa che partirà a fine mese” conclude la Consigliera comunale.

Le persone interessate a partecipare all’ ”Accademia per le mamme”, dovranno inviare, entro venerdì 22 aprile, un’email con la propria candidatura al seguente recapito: calcinate@oralavora.it