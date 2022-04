The Help, Coppa Italia o Grease? La tv del 20 aprile - BergamoNews

Per la prima serata in tv, mercoledì 20 aprile su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “The help”.

Nel Mississippi, durante gli anni Sessanta, Eugenia Skeeter Phelan (Emma Stone), una ragazza di Jackson, nel sud dello stato, dopo aver terminato gli studi ha l’intenzione di divenire un giorno scrittrice e raccontare la storia delle discriminazioni razziali a cui sono costrette le donne di colore che, come Aibileen e Minnie, da sempre si prendono cura delle famiglie della zona. La ragazza rivoluzionerà con le sue interviste per un libro la vita di amici e concittadini, costretti a rivedere le loro ataviche convinzioni, di cui la portavoce per eccellenza è Hilly Holbrook (Bryce Dallas Howard), reginetta dei salotti borghesi.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The Good Doctor”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Ribellione”: Shaun si sente deluso da Lea ed il loro rapporto è in crisi. Lea cerca un punto d’accordo ma lui è irremovibile. Viene affidato a Shaun il caso di un – uomo che ha tentato il suicidio per un amore non corrisposto…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Controcorrente”, il talk-show condotto da Veronica Gentili.

Canale5 alle 20,45 trasmetterà la partita di calcio fra Juventus e Fiorentina, valida per le semifinali di Coppa Italia.

Su Italia1 alle 21.15 andrà in onda una nuova puntata de “Le Iene”.

Per chi preferisse vedere un film, su La7D alle 21.30 “Un colpo perfetto”; su La5 alle 21.05 “Grease (Brillantina)” e su Iris alle 20.55 “Poseidon”.

Rai4 alle 21.20 proporrà la serie “Perry Mason”. Los Angeles, anni ’30. Durante la Grande depressione il detective privato Perry Mason, aiutato dal collega Strickland e dal poliziotto di quartiere Drake, indaga al caso di un bambino rapito.

Spazio alla musica sinfonica su Rai5 alle 21.15 con “Migrazioni. Viaggi musicali in Italia Mozart in Italia”. La IIIª migrazione riguarda Mozart bambino tra Milano, Padova e Bologna. Dai primi tentativi fino all’Exsultate jubilate, qui interpretato dal soprano Giulia Bolcato. Segue Alessandro Solbiati con la sua ricostruzione di una perduta Sinfonia concertante. Conduce Sandro Cappelletto. OPV diretta da Alessandro Cadario.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi” e su Italia2 alle 21.10 “Dragon Ball Z – I tre Super Saiyan”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.