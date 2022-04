Pattinaggio freestyle, gli atleti dell' “A Ruota Libera” dominano i Campionati Regionali - BergamoNews

Trasferta piena di soddisfazioni per gli atleti dell’ “A Ruota Libera Asd” che si sono messi in luce ai Campionati Regionali FISR di pattinaggio freestyle.

La formazione di Bergamo ha infatti onorato nel migliore dei modi la rassegna andata in scena a Concorezzo aggiudicandosi tre medaglie d’oro e una d’argento.

Guidato da Irene Misani e Marcello Rivera, il team orobico ha usufruito al meglio dei numerosi allenamenti svolti alla “Casa del Giovane” di via Gavazzeni aggiudicandosi il titolo juniores nell’high jump con Veronica Bonaiti che ha sfruttato la pedana per superare l’asticella posta a 210 centimetri.

Medesimo discorso per Francesca Morbis che si è imposta nella gara dedicata alle allieve davanti alla compagna Gaia Rota Nodari, così come per Arianna Milesi che è salita sul gradino più alto del podio nel free jump saltando 110 centimetri.

“Siamo molto soddisfatti per i risultati ottenuti, anche perchè arriviamo da due anni di pandemia dove i ragazzi hanno potuto comunque allenarsi, anche se spesso in maniera alternativa – sottolinea Irene Misani, presidente dell’ “A Ruota Libera Asd” -. A livello bergamasco stiamo facendo grossi passi in avanti. Nel nostro caso nel 2021 Veronica Bonaiti si è qualificata per i Campionati Italiani ottenendo il secondo posto. Vediamo quest’anno come andrà”.

Il prossimo obiettivo per la squadra cittadina saranno ora i Campionati Italiani in programma a Monza a partire dal prossimo 2 giugno, un obiettivo per testare ulteriormente la crescita dell’intero movimento come spiega Misani: “Essendo uno sport ancora in espansione all’interno del nostro territorio, ogni piccolo passo compiuto è un traguardo importante”.